Cezayir'de eşsiz güzellikteki Osmanlı yadigarı: Bey Sarayı - Son Dakika
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Cezayir'de eşsiz güzellikteki Osmanlı yadigarı: Bey Sarayı

04.07.2022 18:37

Cezayir'in kuzeybatısındaki Oran kentinde bulunan Osmanlı yadigarı Bey Sarayı, Cezayirlilerin hafızasında yer edinen önemli bir tarihi eser olarak kapılarını ziyaretçilerine açıyor.

Cezayir'in kuzeybatısındaki Oran kentinde bulunan Osmanlı yadigarı Bey Sarayı, Cezayirlilerin hafızasında yer edinen önemli bir tarihi eser olarak kapılarını ziyaretçilerine açıyor.

Bu yıl 19. Akdeniz Oyunları'nın oynandığı Oran (Vahran) kenti, Osmanlı Devleti'nden kalma tarihi eser ve yapılarla öne çıkıyor.

Akdeniz'in güneyinde, Cebelitarık Boğazı'na doğru uzanan Cezayir'in İspanya'ya en yakın olduğu noktada bulunan kent, Osmanlı Devleti'ne bağlı Cezayir Beylerbeyliğinin batısındaki en önemli kent olarak İspanyollarla yapılan savaşla tekrar Müslümanların egemenliğine geçmiş.

Kaptan-ı Derya Piyale Paşa tarafından 1556 ile 1563 yıllarında kuşatılan, İspanyol işgali altındaki Oran kenti, 1708'de Yusufoğlu Mustafa Bey komutasındaki Osmanlı ordusu tarafından fethedilerek Cezayir Beylerbeyliğine katıldı.

İspanyollar tarafından 1732'de geri alınsa da 12 Eylül 1792'de tekrar Osmanlı topraklarına katılmış olan Oran kenti, Fransızların Cezayir sömürgeciliğinin başladığı 1830'lu yıllarda Osmanlı Devleti'nin egemenliğinden çıkmış.

Osmanlı Devleti'nin Oran'daki beylerinden Muhammed Bin Osman el-Kebir, 1792'de bir kısmı Merini Sultanlığından, bir kısmı da İspanyollardan kalma eserlerin yer aldığı 5,5 hektarlık alanda Bey Sarayı'nı inşa ettirdi.

Oran'ın kadim mahallelerinden Seyyidi Huvvari Mahallesi'nde bulunan Bey Sarayı kompleksinde Meriniler döneminde inşa edilen Kızıl Burç Kalesi (Burc el-Ahmer, Rosalcazar) ile İspanyollardan kalma bir de ahır bulunuyor.

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Cezayir'de eşsiz güzellikteki Osmanlı yadigarı: Bey Sarayı Cezayir'de eşsiz güzellikteki Osmanlı yadigarı: Bey Sarayı Türkiye, Akdeniz Oyunları'nın 9'uncu gününde 12 madalya aldı Türkiye, Akdeniz Oyunları'nın 9'uncu gününde 12 madalya aldı
Kaynak: AA

Cebelitarık Boğazı, Osmanlı Devleti, Cezayir, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Cezayir'de eşsiz güzellikteki Osmanlı yadigarı: Bey Sarayı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Cezayir'de eşsiz güzellikteki Osmanlı yadigarı: Bey Sarayı - Son Dakika
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