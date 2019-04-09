Cezayir'de İstifa Eden Cumhurbaşkanı Abdülaziz Buteflika'nın Yerine, 90 Gün Süre İçin Geçici Olarak...
4 dakika önce
Cezayir'de istifa eden Cumhurbaşkanı Abdülaziz Buteflika'nın yerine, 90 gün süre için geçici olarak Millet Konseyi Başkanı Abdulkadir Bin Salih getirildi.
Cezayir'de istifa eden Cumhurbaşkanı Abdülaziz Buteflika'nın yerine, 90 gün süre için geçici olarak Millet Konseyi Başkanı Abdulkadir Bin Salih getirildi. - CEZAYİR
Son Dakika
» Politika
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 09.04.2019 01:07 Kaynak: İHA
Mansur Yavaş, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Karşılayanlar Arasında Yer Aldı
Rallici Burcu Çetinkaya, "Gücüm Yetmedi" Diyerek Başörtüsünü Çıkardığını Duyurdu
İstanbul'da Yeniden Sayımına Karar Verilen 51 Sandıktan İlki Sayıldı! İşte Çıkan Sonuç
"Analarını Belleyeceğiz" Diyen MHP'li Nihat Atlı'nın Başkanlığı Düşürüldü!