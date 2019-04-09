Cezayir'de İstifa Eden Cumhurbaşkanı Abdülaziz Buteflika'nın Yerine, 90 Gün Süre İçin Geçici Olarak...

Cezayir'de istifa eden Cumhurbaşkanı Abdülaziz Buteflika'nın yerine, 90 gün süre için geçici olarak Millet Konseyi Başkanı Abdulkadir Bin Salih getirildi.

Cezayir'de istifa eden Cumhurbaşkanı Abdülaziz Buteflika'nın yerine, 90 gün süre için geçici olarak Millet Konseyi Başkanı Abdulkadir Bin Salih getirildi. - CEZAYİR

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