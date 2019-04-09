Son Dakika Haberleri: Cezayir'de İstifa Eden Cumhurbaşkanı Abdülaziz Buteflika'nın Yerine, 90 Gün Süre İçin Geçici Olarak...

Cezayir'de İstifa Eden Cumhurbaşkanı Abdülaziz Buteflika'nın Yerine, 90 Gün Süre İçin Geçici Olarak...

4 dakika önce

Cezayir'de istifa eden Cumhurbaşkanı Abdülaziz Buteflika'nın yerine, 90 gün süre için geçici olarak Millet Konseyi Başkanı Abdulkadir Bin Salih getirildi.

Cezayir'de İstifa Eden Cumhurbaşkanı Abdülaziz Buteflika'nın Yerine, 90 Gün Süre İçin Geçici Olarak..., System.String[]
Cezayir'de istifa eden Cumhurbaşkanı Abdülaziz Buteflika'nın yerine, 90 gün süre için geçici olarak Millet Konseyi Başkanı Abdulkadir Bin Salih getirildi. - CEZAYİR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.04.2019 01:07 Kaynak: İHA

Politika
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