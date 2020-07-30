Cezayir'deki Osmanlı eserlerinin restorasyonuna karantina sonrası başlanacak - Son Dakika

Cezayir yönetimi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle uygulanan karantinanın sona ermesinin ardından Vehran kentindeki iki Osmanlı eserinin restorasyonuna başlanacağını duyurdu.

Cezayir haber ajansı APS'ye göre, Cezayir Kültür Bakanı Melike bin Dude, ülkenin batısındaki Vehran kentine gerçekleştirdiği ziyaret kapsamında yaptığı açıklamada, restore edilecek Osmanlı eserleriyle ilgili bilgi verdi.

Dude, karantina uygulamasının sona ermesinin hemen ardından Vehran'daki Paşa Camisi ile Bey Sarayı'nın (Ahmed Bey Sarayı) restorasyonuna başlanacağını kaydetti.

Restorasyon çalışmalarının Türkiye ile ortaklaşa gerçekleştirileceğini belirten Dude, bu projeyle Cezayirli işçilerin, dini ve tarihi eserlerin restorasyonunda beceri kazanma fırsatı bulacağını ifade etti.

Bir İspanyol kalesinin üzerine Muhammed Bin Osman El Kebir Bey tarafından 1792 yılında inşa edilen Bey Sarayı, divan, harem ve gözde köşkü kısımlarından oluşuyor.

İspanyolların, Osmanlılar tarafından yenilgiye uğratılması anısına 1796'da yaptırılan Paşa Camisi de Fransız işgali sırasında ibadete kapatılarak askeri amaçlı kullanıldı. Cami sonraki yıllarda ibadete açılmasına rağmen fiziki eksiklikler nedeniyle 2004 yılında tekrar ibadete kapatıldı.

Cezayir hükümeti, Kovid-19'un yayılmasını engellemek için 10 Temmuz'da şehirler arası seyahati 1 hafta süreyle yasaklamış, ardından yasağı 31 Ağustos'a kadar uzatmıştı.