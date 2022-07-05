Askeri geçit töreninden detaylar
Askerler, zırhlı araçlar ve helikopterlerin geçişinden detaylar
Geçit törenine katılan Cezayirlilerle röportajlar
Cezayir, Fransa'nın Afrika kıtasındaki en karanlık sömürge geçmişine karşı 8 yıl boyunca süren ve yaklaşık 1,5 milyon evladını kaybettiği bağımsızlığının 60'ıncı yılını kutluyor. Kutlamalar kapsamında başkent Cezayir'de askeri geçit töreni düzenlendi.
Son Dakika › Güncel › Cezayir, Fransa'dan ağır bedel ödeyerek kazandığı bağımsızlığının 60. yılını kutluyor - Son Dakika