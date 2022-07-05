Cezayir, Fransa'dan ağır bedel ödeyerek kazandığı bağımsızlığının 60. yılını kutluyor

Cezayir, Fransa 'nın Afrika kıtasındaki en karanlık sömürge geçmişine karşı 8 yıl boyunca süren ve yaklaşık 1,5 milyon evladını kaybettiği bağımsızlığının 60'ıncı yılını kutluyor. Kutlamalar kapsamında başkent Cezayir'de askeri geçit töreni düzenlendi.

Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

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