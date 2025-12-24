Cezayir Fransa'dan Özür ve Tazminat Talep Etti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Politika

Cezayir Fransa'dan Özür ve Tazminat Talep Etti

Cezayir Fransa\'dan Özür ve Tazminat Talep Etti
24.12.2025 22:53
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Cezayir Meclisi, Fransa'nın sömürgecilik faaliyetlerini suç ilan eden yasayı kabul etti.

Cezayir Ulusal Halk Meclisi'nde düzenlenen oturumda Fransa'nın 1830 yılından 1962 yılına kadar ülkede gerçekleştirdiği sömürgecilik faaliyetlerinin suç ilan edilmesine yönelik yasa tasarısı oybirliği ile kabul edilirken, Cezayir Fransa'dan resmi özür ve tazminat talebinde bulundu.

Fransa-Cezayir arasında yaşanan siyasi gerginliklere bir yenisi daha eklendi. Cezayir Ulusal Halk Meclisi, Fransa'nın 1830 yılından 1962 yılına kadar ülkeye yönelik sömürgecilik faaliyetlerini suç ilan edilmesine yönelik yasa tasarısını oylamaya sundu. Meclisi Başkanı İbrahim Boughali'nin başkanlığını yaptığı oturumda üzerinde Cezayir bayrağının yer aldığı atkılarla oylamaya katılan milletvekilleri, tasarıyı oy birliği ile kabul etti. Milletvekilleri, tasarının onaylanması sırasında "Çok yaşa Cezayir" sloganları attı. Cezayir Meclisi ayrıca Paris yönetiminden Cezayir'deki sömürgeci geçmişi nedeniyle resmi özür ve tazminat talebinde bulundu.

Meclis Başkanı Boughali açıklamasında, yasanın hem iç hem de dış kamuoyuna açık bir mesaj gönderdiğini ifade ederek, "Cezayir'in ulusal hafızası ne silinebilir ne de pazarlık konusu haline getirilebilir" dedi.

Boughali, tasarının kabul edilmesinin ardından oturumun taşıdığı özel anlamı vurgulamak amacıyla milletvekillerini Cezayir ulusal marşı için saygı duruşuna davet etti.

Fransa Dışişleri Bakanlığı: "Açıkça düşmanca bir adım"

Fransa Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada ise yasa tasarısının onaylanması eleştirildi. Açıklamada, yasanın kabulü "Hem Fransa-Cezayir diyaloğunun yeniden başlatılması arzusuna hem de geçmişe ilişkin çalışmaları yatıştırmaya yönelik açıkça düşmanca bir adım" olarak nitelendirildi. Bakanlık, Fransa ve Fransız halkının, güvenlik ve göç konuları başta olmak üzere öncelikli çıkarlarının karşılanması için Cezayir ile diyaloğun sürdürülmesine yönelik çalışmaların devam ettiğini belirtti.

"Tarihi bir dönüm noktası"

Meclis tarafından "tarihi bir dönüm noktası" olarak değerlendirilen yasa, Fransa'ya "Cezayir'deki sömürgeci geçmişi ve yol açtığı trajedilerden dolayı yasal sorumluluk yüklüyor ve tarihi hesap verebilirliği devletin yasal çerçevesinin merkezine yerleştiriyor. Yasa kapsamında Fransız sömürge yönetiminin ülke halkına karşı işlediği suçlar arasında nükleer denemeler, yargısız infazlar, fiziksel ve psikolojik işkence ve kaynakların sistematik yağmalanması gibi faaliyetler yer alıyor. Ayrıca, Fransız sömürgeciliğinin neden olduğu tüm maddi ve manevi zararlar için tam ve adil bir tazminatın Cezayir devleti ve halkının vazgeçilmez bir hakkı olduğunun altı çiziliyor.

Uzmanlar, söz konusu yasanın Fransa üzerinde herhangi bir bağlayıcı bir etkisi olmadığını ancak, siyasi ve sembolik öneminin büyük olduğunu belirterek, Fransa ile ilişkilerde bir kopuşu işaret ettiğinin altını çiziyor.

Paris yönetiminin Haziran 2024 tarihinde Fas'ın Batı Sahra bölgesindeki özerklik planını tanımasından bu yana Cezayir ile Fransa arasındaki ilişkilerin giderek daha gergin bir hal aldığı biliniyor.

Fransa'nın Cezayir'deki geçmişi

Cezayir'i 1830 yılında işgale başlayan Fransa, ülkeden çekildiği 1962 yılına kadar gerçekleştirdiği işkence ve katliamların yanı sıra ekonomik kaynakları sömürerek Kuzey Afrika ülkesinin tarihinde derin yaralara neden olmuştu. Fransa, ülkenin yerli Müslüman halkına karşı kitlesel katliamlar gerçekleştirerek, nüfusu büyük çaplı toplu göçlere zorlamıştı.

Cezayir'in 1954-1962 yıllarında verdiği bağımsızlık savaşı ise ülkenin tarihi hafızasına bir damga daha bırakmıştı. Cezayir, bağımsızlık savaşındaki can kaybı sayısını 1,5 milyon olarak belirtiyor. - CEZAYİR

Kaynak: İHA

Politika, Cezayir, Fransa, Son Dakika

Son Dakika Politika Cezayir Fransa'dan Özür ve Tazminat Talep Etti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kol ağrısı şikayetiyle başladı Menenjit tedavisi gören 8 yaşındaki Tarık hayatını kaybetti Kol ağrısı şikayetiyle başladı! Menenjit tedavisi gören 8 yaşındaki Tarık hayatını kaybetti
Torun, babaannesini bıçaklayarak öldürdü Torun, babaannesini bıçaklayarak öldürdü
Başbakanın ülkenin en uzun tünelinin açılışından önce yaptığına bakın Başbakanın ülkenin en uzun tünelinin açılışından önce yaptığına bakın
Libya heyetini taşıyan jetin düşme anında dikkat çeken detay Tüm görgü tanıkları aynı şeyi söyledi Libya heyetini taşıyan jetin düşme anında dikkat çeken detay! Tüm görgü tanıkları aynı şeyi söyledi
Papa’dan Noel’de ateşkes çağrısı Papa'dan Noel'de ateşkes çağrısı
İbretlik son Esed’in saha komutanı Lübnan’da öldürüldü İbretlik son! Esed'in saha komutanı Lübnan'da öldürüldü

23:10
Saadettin Saran’ın tutuklanması halinde yerine vekalet edecek isim belli oldu
Saadettin Saran'ın tutuklanması halinde yerine vekalet edecek isim belli oldu
22:40
Gözaltına alınan Saadettin Saran’dan ilk görüntü
Gözaltına alınan Saadettin Saran'dan ilk görüntü
21:40
Dursun Özbek’ten taraftara yeni yıl hediyesi İşte o yıldız isim
Dursun Özbek'ten taraftara yeni yıl hediyesi! İşte o yıldız isim
21:13
Özel’den vatandaşlara ’sokak’ çağrısı: Hepinizi meydanlara, direnmeye davet ediyorum
Özel'den vatandaşlara 'sokak' çağrısı: Hepinizi meydanlara, direnmeye davet ediyorum
20:12
Sadettin Saran’ın gözaltına alındığı yer belli oldu Bakın neredeymiş
Sadettin Saran'ın gözaltına alındığı yer belli oldu! Bakın neredeymiş
19:39
Sadettin Saran uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alındı
Sadettin Saran uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alındı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.12.2025 05:35:10. #7.13#
SON DAKİKA: Cezayir Fransa'dan Özür ve Tazminat Talep Etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.