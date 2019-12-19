Cezayir'in yeni Cumhurbaşkanı'ndan "Anayasa değişikliği" vurgusu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Cezayir'in yeni Cumhurbaşkanı'ndan 'Anayasa değişikliği' vurgusu - Son Dakika

Cezayir'in yeni Cumhurbaşkanı'ndan "Anayasa değişikliği" vurgusu

6 saat önce

Cezayir'in yeni Cumhurbaşkanı Abdulmecid Tebbun, "yeni cumhuriyetin" inşa edilmesi yönünde uzlaşı yoluyla köklü bir Anayasa değişikliği için çalışacaklarını belirtti.

Cezayir'in yeni Cumhurbaşkanı'ndan

Cezayir'in yeni Cumhurbaşkanı Abdulmecid Tebbun, "yeni cumhuriyetin" inşa edilmesi yönünde uzlaşı yoluyla köklü bir Anayasa değişikliği için çalışacaklarını belirtti.

Ülkenin yeni Cumhurbaşkanı Tebbun, bugün yemin ederek resmen görevine başladı. Tebbun, yemin töreninde yaptığı konuşmada, seçim kampanyası sırasında verdiği vaatler hakkında şunları söyledi:

"Halka verdiğim taahhütler var. Yakın zamanda yeni cumhuriyetin inşası için Anayasa'da yapılacak değişiklik dahil olmak üzere verdiğim vaatlerin uygulanması noktasında uzlaşıya dayalı bir metot izleyeceğiz."

Yeni Anayasa'nın öncelikleri

Tebbun, cumhurbaşkanının yetkilerini azaltan, yalnızca iki dönem seçilmesini öngören bir Anayasa inşa edeceklerini belirterek, yasama, yürütme ve yargıda güç dengesinin sağlanacağını vurguladı.

Yeni Anayasa'da yolsuzluğa tolerans gösterilmeyeceğine de dikkati çeken Tebbun, halkın bilgi edinme ve gösteri yapma hakkının sağlanacağını dile getirdi.

Cumhurbaşkanı Tebbun, ekonomide dışa bağımlılıktan da ülkeyi kurtaracağını belirtti. Bu yönde bir ekonomi politikası izleyeceklerini kaydeden Tebbun, kamu parasını yönetme gibi konularda herhangi bir müdahaleye izin vermeyeceğini ifade etti.

Dış politikada, "barış ve terörle mücadele" vurgusu

Cezayir'in dış politikasında atacağı adımlara ilişkin Cumhurbaşkanı Tebbun, şunları aktardı:

"Başka ülkelerin iç işlerine müdahale etmeyi şiddetle reddediyorum. Terör ve suçlarla mücadele konusunda dünya barışına katkıda bulunmak amacıyla iş birliği yapmaya da devam edeceğiz."

Tebbun, komşu ülke Libya'da yaşananlara dair ise "Libya'da istikrar ve birliğin sağlanması için çalışacağız. Cezayir, kardeş ülke Libya'yı saflarını birleştirmeye ve dış müdahaleleri reddetmeye çağırıyor." ifadesini kullandı.

Seçim kampanyası sırasında mevcut sistemde yasama, yürütme ve yargı arasında bir güç dengesizliği olduğunu ifade eden Tebbun, Cumhurbaşkanına verilmiş geniş yetkileri azaltmak istediği yönünde görüş bildirmişti.

Cezayir'de son Anayasa değişikliği 2016 yılında yapılmıştı. Önemli bir değişiklik getirmeyen düzenlemede Cumhurbaşkanının yetkileri artırılmış ancak buna karşın denetlenmesi konusunda bir mekanizma belirlenmemişti.

Abdulmecid Tebbun, 12 Aralık'ta gerçekleştirilen cumhurbaşkanlığı seçimlerinde oyların yüzde 58'ini alarak ülkenin yeni cumhurbaşkanı olmuştu.

Cumhurbaşkanı, Cezayir, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.12.2019 06:52 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Şu anda İdlib'ten 50 bin insan topraklarımıza geliyor
Ahmet Davutoğlu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 'düşen yaprak' yanıtı: Biz bahar görüyoruz Marmara Üniversitesi'nden Şehir Üniversitesi açıklaması İnanılmaz kaza! Yolcu şoförün üzerine düşünce araç şarampole devrildi: 5 yaralı

Son Dakika Haberleri
01:25 MKE'nin gündeminde 'özelleştirme' yok - Son Dakika
01:23 Adana'da iki otomobil çarpıştı: 1 ölü, 5 yaralı - Son Dakika
01:20 Kırıkkale mke'nin gündeminde 'özelleştirme' yok - Son Dakika
01:20 İsrail Gazze'ye hava saldırısı düzenledi - Son Dakika
01:19 İki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı - Son Dakika
23:38 Marmara Üniversitesi'nden Şehir Üniversitesi açıklaması - Son Dakika
20:10 İnanılmaz kaza! Yolcu şoförün üzerine düşünce araç şarampole devrildi: 5 yaralı - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.12.2019 01:29:55. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Cezayir'in yeni Cumhurbaşkanı'ndan "Anayasa değişikliği" vurgusu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]