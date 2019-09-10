Cezayir Slimani'nin golüyle kazandı

Fenerbahçe'de gösterdiği etkisiz performansın ardından Monaco'nun yolunu tutan Islam Slimani, Fransız ekibinde çıktığı 2 maçta 3 gol atarak dikkatleri üzerine çekmeyi başarmıştı.



Formunu yeniden bulan golcü oyuncu, Cezayir Milli Takımı'nda da ağları havalandırmaya devam ediyor. Slimani, Benin ile oynadıkları hazırlık maçında penaltıdan attığı golle, milli takımdaki gol sayısını 29'a yükseltti ve 35 golle rekoru elinde bulunduran eski futbolcu Abdelhafid Tasfaout'a yaklaştı.



Fenerbahçe'de bir sezon top koşturan Slimani, sarı-lacivertli formayla çıktığı 25 maçta 5 gol kaydetmişti.