Cezayir ve ABD'den İkili İlişkiler Toplantısı

28.01.2026 04:16
Cezayir Dışişleri Bakanı Attaf, ABD'li Massad Boulos ile ilişkileri ve bölgesel meseleleri görüştü.

Cezayir Dışişleri Bakanı Ahmed Attaf'ın, ABD'nin Kıdemli Afrika Danışmanı Massad Boulos ile ikili ilişkilerin yanı sıra bölgesel gelişmeleri ele aldığı belirtildi.

Cezayir Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Attaf'ın Kıdemli Afrika Danışmanı Boulos ile başkentte görüştüğü bildirildi.

Görüşmenin ardından iki ülke heyetlerinin katılımıyla genişletilmiş bir toplantı gerçekleştirildiği aktarıldı.

Cezayir-ABD ilişkilerinin çeşitli yönleriyle ele alındığı toplantıda, ikili ilişkilerin "üst seviyeye çıkarılmasının yollarının" ele alındığı kaydedildi.

Arap dünyası ve Afrika'daki güncel meselelere ilişkin görüş alışverişinde bulunulan görüşmede, Libya'nın yanı sıra Sahra bölgesi ve Batı Sahra meselesindeki gelişmelerin ele alındığı ifade edildi.

Cezayir resmi haber ajansı APS, Boulos'un, Dışişleri Bakanı Attaf ile yaptığı görüşmenin ardından Cezayir Cumhurbaşkanı Abdülmecid Tebbun tarafından kabul edildiğini duyurdu.

Görüşme sonrasında Boulos, "Cumhurbaşkanı ile barışın tesisi, bölgesel ve güvenlik endişelerinin giderilmesi başta olmak üzere işbirliğimizi güçlendirme konusundaki ortak kararlılığımızı teyit ettik." açıklamasında bulundu.

Boulos, Cezayir öncesinde Tunus ve Libya'yı da ziyaret ederek yetkililerle görüşmüştü.

Kaynak: AA

Dış Politika, Orta Doğu, Diplomasi, Güvenlik, Cezayir, Güncel, Son Dakika

