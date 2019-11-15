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ÇGD saldırı olayını kınadı

6 saat önce

Çağdaş Gazeteciler Derneği (ÇGD) Eskişehir Şubesi, Sakarya Gazetesi Yazı İşleri Müdürü Hakkı Sağlam'a iş yerine gittiği esnada yapılan saldırı olayı kınandı.

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Çağdaş Gazeteciler Derneği (ÇGD) Eskişehir Şubesi, Sakarya Gazetesi Yazı İşleri Müdürü Hakkı Sağlam'a iş yerine gittiği esnada yapılan saldırı olayı kınandı.


Yazı İşleri Müdürü Hakkı Sağlam'ı ziyaret eden Yönetim Kurulu adına basın açıklamasını Şube Başkanı Can Hacıoğlu yaptı. Hacıoğlu, "Basın sektörü daralıyor. İşsizlik oranı bütün sektörler içerisinde en yüksek seviyeye çıktı. Bu şartlar da geriye kalan gazeteciler iyi gazetecilik yapmaya çalışıyor. Gazetecilik bir kamu görevidir aynı zamanda" dedi.


Gazetecinin kamuyu aydınlatmanın birinci görevi olduğunu vurgulayan Hacıoğlu, "Gazeteci bunları yaparken de zaman zaman saldırıya uğruyor. Hakkı Sağlam'a da geçmiş olsun diliyoruz. Eskişehir polisinin bu saldırganlardan birini yakaladığını haber aldık. Yakalamakla yetinmeyerek olayların arkasında ne olduğunu ortaya çıkaracağına inanıyoruz. Sağlam'ın arkasında Eskişehir basını ve gazeteciler vardır" ifadelerini kullandı.


Ziyaret için ÇGD yönetimine ve Hacıoğlu'na teşekkür ederek sözlerine başlayan Sağlam ise, "Desteklerinden dolayı teşekkür ediyorum. Bu ciddi bir olay. Bu benim şahsıma ve Hakkı Sağlam'a yapılan bir saldırı değildir. Basın özgürlüğüne ve gazeteciliğe yapılmış bir saldırıdır. Birilerinin işlerine çomak soktuk ki onlar da bir tetikçi göndermişler. Akılları sıra gözdağı vermeye çalışıyorlar. Boşuna uğraşıyorlar. 32 yıllık meslek hayatımızda bu tür çakalla çok karşılaştık. Allahtan başka da kimseden korkmadık. Bundan sonra da böyle devam edeceğiz" şeklinde konuştu. - ESKİŞEHİR

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 15.11.2019 04:15 Kaynak: İHA
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