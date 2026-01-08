ÇGD, X Hesaplarına Erişim Engeline Tepki Gösterdi

(ANKARA)- Çağdaş Gazeteciler Derneği (ÇGD), Mezopotamya Ajansı ve JinNews'in X hesaplarına yönelik getirilen erişim engellerine tepki göstererek yaptığı açıklamada, "Bu tür engellemeleri kabul etmiyor, bu yanlıştan bir an önce dönülmesini bekliyoruz" ifadelerine yer verdi.

Çağdaş Gazeteciler Derneği (ÇGD), Mezopotamya Ajansı ve JinNews'in X hesaplarına yönelik getirilen erişim engellerine resmi sosyal medya hesabından tepki gösterdi. ÇGD'nin konuya ilişkin açıklaması şu şekilde:

"Son dönemde haber platformlarına yönelik erişim engellerinden sonuncusu ile bugün karşı karşıya kaldık. Mezopotamya Ajansı ve JinNews'in X hesaplarına yönelik erişim engeli, ifade ve basın özgürlüğüne yönelik sistematik müdahalelerin bir parçasıdır. Bu tür engellemeleri kabul etmiyor, bu yanlıştan bir an önce dönülmesini bekliyoruz."