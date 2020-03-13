Championship'te şubat ayının en iyi teknik direktörü Bilic oldu - Son Dakika
Son Dakika Spor Championship'te şubat ayının en iyi teknik direktörü Bilic oldu - Son Dakika Spor

Championship'te şubat ayının en iyi teknik direktörü Bilic oldu

6 saat önce

Organizasyonun internet sitesinden yapılan açıklamada, West Bromwich Albion'ı çalıştıran Slaven Bilic'in şubat ayının en iyi teknik direktörü seçildiği duyuruldu.

Championship'te şubat ayının en iyi teknik direktörü Bilic oldu, System.String[]

Organizasyonun internet sitesinden yapılan açıklamada, West Bromwich Albion'ı çalıştıran Slaven Bilic'in şubat ayının en iyi teknik direktörü seçildiği duyuruldu.


Hırvat teknik adamın çalıştırdığı West Bromwich Albion'ın şubat ayında oynadığı 7 maçta 16 puan aldığı hatırlatıldı.


West Bromwich Albion, Slaven Bilic, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 13.03.2020 09:08 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Ergun Gürsoy'dan, "G.Saray'dan 2'şer milyon aldık" diyen Mesut Bakkal'a yanıt
Ankaragücü, Çaykur Rizespor'u 2-1 ile geçti Maçta sakatlanıp hastaneye kaldırılan Sedat Ağçay'ın kafasında kırık tespit edildi Kasımpaşa, Göztepe'yi 2-0 yendi

Son Dakika Haberleri
03:32 TFF ile MEB arasında Hakem Meslek Lisesi protokolü imzalandı -2-
02:04 Mustafa Reşit Akçay: "Bu finali kazandık"
01:54 FIFA'dan yeni corona virüs kararı
01:50 Konya stadı, Fenerbahçe maçı öncesi dezenfekte edildi
01:09 Ünal Karaman: "Maçı kaybettiğimiz için üzgünüz"

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.03.2020 04:06:55. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Championship'te şubat ayının en iyi teknik direktörü Bilic oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]