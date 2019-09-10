Chapter 8 için geri sayım başladı! 21 Eylül de Ortaköy Feriye de

Multiplayer'ın düzenlediği geleneksel hale gelen bu gençlik festivalinde katılımcılar, oyun dünyasının fenomenleri ile tanışma, oyun dünyasının ilk FIFA 20 turnuvasına katılma, teknolojinin son örneklerini deneyimleme, 8 bit pazarı konsepti ile bulunması zor olan gaming ve geek kültürü ürünlerine ulaşma, ünlü çizerlerin ve içerik üreticilerin katılacağı panellerde hayranı oldukları isimlere soru sorma imkanını yakalayacak.



Monster Enerji İçeceği ana sponsorluğunda tüm gün sürecek Chapter 8'de, ana sahnede internet ünlüleri ile sıradışı formatlar, ilginç oyunlar, Türkiye espor şampiyona finalleri de gerçekleşecek.



10.000'den fazla katılımcının beklendiği Chapter 8'e, Jahrein, WTCN, Kendine Müzisyen, Pinti Panda gibi 100'den fazla ünlü yayıncı katılırken izleyicileri tüm güne yayılan aktivitelerden bazıları ise şöyle;



Chapter 8 Ana Sahnede ;



FIFA 20 çıkmadan bir hafta önce katılımcılarla buluşuyor . PS4 hediyeli FIFA 20 Eşli Katılımcı Turnuvası Finalleri



Influencerlar'ın kendi digital modellemeleri ile yer alacakları güreş oyunu WWE 2K19 Influencer Rumble



Conqueror's Blade Oyunu Influencer Gösteri Maçı



Geliri hayır kurumuna bağışlanacak Chapter 8 Bit Müzayedesi



Duracell ile atık pil geri dönüşüm yarışması (atık pillerden dev bir Multiplayer logosu yapıyoruz)



Tüm Feriye Bahçesine Yayınlan;20'den fazla dükkanın yer alacağı katılımcıları çizgi roman, figür/geek kültürü objeleri, eski gaming aksesuarları gibi ürünlere doyuracak Chapter 8 Bit Pazarı



60+ top class gaming influencerının yer alacağı VIP alanı



En popüler oyunların katılımcı turnuvaları



NBA 2K20 katılımcı turnuvası (Playstation 4 hediyeli)



Playstation VR alanları



Ünlüler, Influencer ve markalar ile Fotoğraf Alanları



Türkiye Magic TG Şampiyonası



FRP.net masaüstü FRP alanı



NeoTroy Games ile masaüstü oyunlar deneyim alanı



Chapter 8 Mini Sahne;



Ünlü çizer, yazar ve koleksiyonerler ile Geek Kültürü Seminerleri (Galip Dursun, Devrim Kunter, Güven Erkin Erkal gibi isimler yer alacak)



"ESPOR VE OYUN KÜLTÜRÜNÜ GLOBAL SEVİYEYE TAŞIMAYI HEDEFLİYORUZ"



Multiplayer kurucu ortağı Merthan Yalçın Chapter'ın espor, oyun dünyası ve yeni nesil açısından önemini şu şekilde açıklıyor:



"Globalde sinema sektörünün iki katı büyüklüğündeki oyun dünyası, Türkiye'deki dev potansiyeline erişmek üzere hızla büyümeye devam ediyor. Her Chapter'da espor ve oyun kültürünün global seviyeye biraz daha yaklaştığını görüyoruz. Evinde oturup dijital dünya içerisine kapanan genç nüfusu yine dijital ortamlarda edindikleri arkadaş toplulukları ile birlikte evlerinden çıkartıp, Chapter 8'de de takip ettikleri fenomenler ile bir araya getiriyor olacağız. Yeni çıkan ve popüler mobil, konsol, PC oyunlarını turnuvalar vasıtasyla oyuncularla buluşturup, bu bağımsız festivalde çok renkliliği ve çok sesliği tüm espor ve teknoloji severler ile kutluyoruz."



Multiplayer, Chapter 8 festivaline fiziki olarak katılamayanlar için çok kameralı ve rejili bir prodüksiyonla twitch kanalında etkinlik boyunca canlı yayında olacak.