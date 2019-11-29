Son Dakika Haberleri: Charles Michel AB Konseyi Başkanlığı'nı Donald Tusk'tan devraldı
Son Dakika Dünya Charles Michel AB Konseyi Başkanlığı'nı Donald Tusk'tan devraldı - Son Dakika Dünya

Charles Michel AB Konseyi Başkanlığı'nı Donald Tusk'tan devraldı

6 saat önce

Avrupa Birliği'nin (AB) en üst kurumlarında görev değişimi yapılıyor. AB Konseyi Başkanlığını 5 yıl boyunca yürüten Donald Tusk, koltuğunu eski Belçika Başbakanı Charles Michel'e devretti.

Charles Michel AB Konseyi Başkanlığı'nı Donald Tusk'tan devraldı, System.String[]

Avrupa Birliği'nin (AB) en üst kurumlarında görev değişimi yapılıyor.


AB Konseyi Başkanlığını 5 yıl boyunca yürüten Donald Tusk, koltuğunu eski Belçika Başbakanı Charles Michel'e devretti.

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Charles Michel, Avrupa Birliği, Donald Tusk, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 29.11.2019 02:26 
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