Charles Michel AB Konseyi Başkanlığı'nı Donald Tusk'tan devraldı

Avrupa Birliği 'nin (AB) en üst kurumlarında görev değişimi yapılıyor.

Haber Yayın Tarihi:

AP, İstanbul Sözleşmesi'ni 91 'hayır' oyuna karşılık 500 'evet' oyu ile onayladı

12 AB üyesi, çok uluslu şirketlerin ne kadar vergi ödediğinin açıklanmasını engelledi