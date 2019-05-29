Chelsea Bakü'ye Geldi
48 dakika önce
Chelsea birinci takımı ve personeli, Avrupa Ligi finalinde Arsenal'i ele geçirmeden önce Bakü'de görev yaptı.
Haber Yayın Tarihi : 29.05.2019 07:06
Chelsea birinci takımı ve personeli, Avrupa Ligi finalinde Arsenal'i ele geçirmeden önce Bakü'de görev yaptı.
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