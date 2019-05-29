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Chelsea Bakü'ye Geldi

48 dakika önce

Chelsea birinci takımı ve personeli, Avrupa Ligi finalinde Arsenal'i ele geçirmeden önce Bakü'de görev yaptı.

Chelsea birinci takımı ve personeli, Avrupa Ligi finalinde Arsenal'i ele geçirmeden önce Bakü'de görev yaptı.
Chelsea Bakü'ye Geldi
Kaynak: Dugout

Haber Yayın Tarihi : 29.05.2019 07:06 
Avrupa, Arsenal, Chelsea, Bakü, Spor
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