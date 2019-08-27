Chemnitz'de aşırı sağcılar "göçmen avına" çıkmış

Almanya'nın Chemnitz kentinde aktif olan aşırı sağcılarla ilgili yürütülen soruşturmada, aşırı sağcıların organize bir şekilde "göçmen avına" çıktıkları tespit edildi.Almanya'nın doğusundaki Saksonya eyaletine bağlı Chemnitz kentinde Ağustos 2018'de aşırı sağcıların düzenlediği eylemlere ilişkin yürütülen soruşturmada polis yeni bilgilere ulaştı. Soruşturmayı yürüten Saksonya Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, kentteki aşırı sağcılar kendi aralarında organize olarak hedefli olarak "göçmen avına" çıktıklarını tespit etti.



Aşırı sağcıların kendi aralarındaki mesajlaşmaları inceleyen polis, Chemnitz'deki eylemlerde aşırı sağcıların polise, göçmen kökenli kişilere, göçmen kökenli olabilme ihtimali olanlara ve gazetecilere yönelik "yüksek derecede şiddet kullanmaya" hazır olduklarına dikkat çekti.



Saksonya polisinin soruşturma ile ilgili hazırladığı raporun ayrıntılarına Süddeutsche Zeitung, NDR (Kuzey Alman Radyo ve Televizyon Kurumu) ile WDR'de (Batı Alman Radyo ve Televizyon Kurumu) yer verildi. Alman yayın kuruluşlarında yer alan haberde tanınmış aşırı sağcıların cep telefonu mesajlarında Chemnitz'deki eylemlerde "yabancı avına" çıkıldığını teyit eden çok sayıda ifade bulunduğuna işaret edildi.



Olayların meydana geldiği dönemde basında "cadı avı" ifadesi kullanılmış ve ülke genelinde konu tartışmaya açılmıştı. Aşırı sağcıların eylemlerine şiddet karışmış ve çok sayıda kişi yaralanmıştı. Chemnizt olayları nedeniyle Anayasayı Koruma Teşkilatı Başkanı Hans-Georg Maaßen görevi bırakmak zorunda kalmıştı.



Aşırı sağcılar organize oldu



"Cadı avı" ifadesinin kullanıldığı mesajlar 26 ile 28 Ağustos 2018 tarihlerine ait. Chemnitz'de aşırı sağcıların eylemlerine yol açan bir kişinin bıçaklanarak öldürülmesi olayı da 26 Ağustos'da meydana gelmişti. Yine mesajlaşmalar üzerinden elde edilen bilgilere göre aşırı sağcılar aralarında organize olamak için "yabancı dövmek isteyenlere" çağrılar yaptıkları belirtildi.



Aşırı sağcı gruplardan Revolution Chemnitz'den Christian K. adlı kişinin insanları eylemlere katılmak için organize ettiği bilgisine ulaşıldı. Christian K. hakkında yaralama suçlamasıyla soruşturma yürütülüyor. Ağustos 2018'de Chemnitz'de düzenlenen bir kent şenliği sırasında çıkan sokak kavgasında 35 yaşındaki Daniel H. bıçaklanarak öldürülmüştü. Bir kişi de yine bıçaklanma sonucu yaralanmıştı. Olayın şüphelisi olarak yakalanan Alaa S. adlı kişi ise geçen hafta suçlu bulunarak dokuz buçuk yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.



