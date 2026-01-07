CHP, Adalet ve Demokrasi İçin Turu Başlatıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

CHP, Adalet ve Demokrasi İçin Turu Başlatıyor

07.01.2026 21:25
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

CHP, TBMM'de adalet ve demokrasi sorunlarını görüşmek üzere siyasi parti ziyaretlerine başlıyor.

(TBMM) - CHP, adalet ve demokrasi sorunlarını karşılıklı değerlendirmek amacıyla yarın TBMM'de siyasi parti turlarına başlıyor. CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın ile genel başkan yardımcıları Gül Çİftçi ve Serkan Özcan'ın yapacağı ziyaretler, Yeni Yol, İYİ Parti ve DEM ile başlayacak. CHP, grubu bulunan ve bulunmayan tüm partileri ziyaret etmeyi planlıyor.

CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın başkanlığında genel başkan yardımcıları Gül Çiftçi ve Serkan Özcan'dan oluşan heyet yarın TBMM'de siyasi partileri ziyaret edecek. Heyet yarın saat 11.00'de Yeni Yol Partisi, 12.00'de İYİ Parti ve saat 13.00 DEM Parti gruplarına ziyaret edecek. Görüşmelerde, Türkiye'deki adalet ve demokrasi sorunlarının karşılıklı olarak değerlendirilmesi planlanıyor.

Gökhan Günaydın, TBMM'de grubu bulunan ve bulunmayan tüm partileri bir hafta 10 gün içinde ziyaret etmeyi planladıklarını söyledi.

Kaynak: ANKA

Demokrasi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel CHP, Adalet ve Demokrasi İçin Turu Başlatıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Türk yatırımcı böyle mağdur oldu İşte coinleri saniyeler içinde buhar eden yöntem Türk yatırımcı böyle mağdur oldu! İşte coinleri saniyeler içinde buhar eden yöntem
Vali Köşger: Adana’da kasten yaralama suçu bir yılda 7 bin 994’ten 7 bin 988’e geriledi Vali Köşger: Adana'da kasten yaralama suçu bir yılda 7 bin 994'ten 7 bin 988'e geriledi
Traktörünün plakası başına bela oldu Ceza üstüne ceza yağıyor Traktörünün plakası başına bela oldu! Ceza üstüne ceza yağıyor
Maduro’nun koltuğuna oturan Delcy Rodriguez “ajan“ iddialarına ateş püskürdü Maduro'nun koltuğuna oturan Delcy Rodriguez "ajan" iddialarına ateş püskürdü
İrfan Can Eğribayat’ın yeni takımı belli oldu İrfan Can Eğribayat'ın yeni takımı belli oldu
Hayatından endişe edildi, cezaevinde olduğu ortaya çıktı Hayatından endişe edildi, cezaevinde olduğu ortaya çıktı

23:18
Ders saatinde öğrencileri evine götürüp temizlik yaptıran öğretmene soruşturma
Ders saatinde öğrencileri evine götürüp temizlik yaptıran öğretmene soruşturma
23:07
İki belediye ekipleri arasında tansiyon yükseldi, polis müdahale etti
İki belediye ekipleri arasında tansiyon yükseldi, polis müdahale etti
22:20
Uyuşturucu içen gençler, sokak ortasında kendinden geçti
Uyuşturucu içen gençler, sokak ortasında kendinden geçti
21:41
Fenerbahçe, Matteo Guendouzi’yi İstanbul’a getiriyor
Fenerbahçe, Matteo Guendouzi'yi İstanbul'a getiriyor
21:40
Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturmasında 19 kişi tutuklandı
Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturmasında 19 kişi tutuklandı
19:14
Suriye adım adım yeni savaşa gidiyor Terör örgütü YPG ile şiddetli çatışmalar
Suriye adım adım yeni savaşa gidiyor! Terör örgütü YPG ile şiddetli çatışmalar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.01.2026 00:32:34. #7.11#
SON DAKİKA: CHP, Adalet ve Demokrasi İçin Turu Başlatıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.