Son Dakika Haberleri: CHP belde teşkilatında istifalar
Son Dakika Güncel CHP belde teşkilatında istifalar

CHP belde teşkilatında istifalar

8 dakika önce

Bilecik'in Bozüyük ilçesine bağlı Dodurga beldesinde 29 parti üyesi istifa etti.

CHP belde teşkilatında istifalar, System.String[]

Bilecik'in Bozüyük ilçesine bağlı Dodurga beldesinde 29 parti üyesi istifa etti.

CHP Belde Başkanı Cengiz Üstün, AA muhabirine yaptığı açıklamada, istifaların daha da artacağını savundu.

Üstün, istifaların nedenini şöyle açıkladı:

"Bozüyük Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu ve Belediye Başkan Yardımcıları, Dodurga belde örgütünü yok saydılar. Bu itibarsızlaştırma çalışması ve benim meclis üyelerim ve örgütümüz üzerinde kabullenmesi mümkün olmayan bir durum oluşturmuştur. Bilinmelidir ki benim ve meclis üyesi arkadaşlarımın hem örgütümüze hem de Dodurga halkına karşı sorumluluğumuz vardır. İstifamızın tek sebebi Bozüyük Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu ve süreci kabullenen Bozüyük CHP ilçe başkanı ile üst yönetimidir."

Belde Başkanı Cengiz Üstün ile birlikte eski Belde Belediye Başkanı Selim Temel, eski iki belde başkanı, 3 asil ve 3 yedek belediye meclis üyesi dahil olmak üzere toplam 29 kişinin CHP'den istifa ettiğini dile getiren Üstün, bu sayının artacağını sözlerine ekledi.

Cumhuriyet Halk Partisi, Dodurga, Bozüyük, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.10.2019 02:49 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



CHP'li Öztrak: Türkiye böyle bir küstahlığı hiçbir zaman kabul etmemiştir
CHP'den ABD'yle yapılan anlaşmaya ilk tepki: Türkiye için olumlu ancak 5 günlük zamanı iyi takip etmek gerekir Kılıçdaroğlu, ABD ile Türkiye arasındaki anlaşmayla ilgili soruya hazırlıksız yakalandı CHP'li Tanal'dan, Trump'a 'sığır çobanlı' suç duyurusu

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.10.2019 14:57:20. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: CHP belde teşkilatında istifalar
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]