CHP'den Almanya'da Türkler için ayrımcılık görüşmeleri

(ANKARA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Nurhayat Altaca Kayışoğlu, Almanya'da yurtdışında yaşayan Türklerin karşı karşıya kaldığı ayrımcılık, İslamofobi ve demokratik haklar başlıklarında bir dizi görüşme yaptı. Kayışoğlu, Diyanet İşleri Türk İslam Birliği, Kuzey Ren-Vestfalya Eyalet Parlamentosu ve Almanya Alevi Birlikleri Federasyonu'nu ziyaret etti.

CHP Yurtdışı Örgütlenmeden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve Bursa Milletvekili Nurhayat Altaca Kayışoğlu, Almanya ziyareti kapsamında siyaset ve sivil toplum temsilcileriyle bir dizi temas gerçekleştirdi. Altaca Kayışoğlu, temaslarında ayrımcılık, İslamofobi ve çifte vatandaşlık başlıklarını gündeme taşıdı. Altaca Kayışoğlu, Diyanet İşleri Türk İslam Birliği'ni (DİTİB) ziyaret etti. Ardından Kuzey Ren-Vestfalya Eyalet Parlamentosu'na ziyarette bulunan Altaca Kayışoğlu, Parlamento Başkan Yardımcısı Rainer Schmeltzer ile SPD Eyalet Milletvekili Dilek Engin'le bir araya geldi. Altaca Kayışoğlu, Almanya Alevi Birlikleri Federasyonu'nu (AABF) da ziyaret etti.

"İslamofobi artış eğilimi kaygı vericidir"

DİTİB ziyaretinde, yurtdışında yaşayan Müslümanların karşı karşıya kaldığı sorunlar ele alındı. Görüşmelere ilişkin değerlendirmelerde bulunan Altaca Kayışoğlu, İslamofobi ve ayrımcı söylemlerin arttığına dikkati çekti. Altaca Kayışoğlu, "Hem ülkemizden giden Müslümanların hem de başka ülkelerden Almanya'ya gelen Müslümanların ayrımcılık ve İslamofobi nedeniyle sözlü ve fiili saldırılara maruz kaldıklarını öğrendik. Bu saldırıların artış eğilimi son derece kaygı vericidir" ifadelerini kullandı.

Altaca Kayışoğlu, Kuzey Ren-Vestfalya Eyalet Parlamentosu'ndaki görüşmelerde ise sosyal demokratların ve sol hareketlerin, ırkçılığa ve ayrımcılığa karşı ortak evrensel değerler çerçevesinde mücadele etmesi gerektiğini vurguladı.

"Çifte vatandaşlık başvurularında karşılaşılan engellerin azaltılması yönünde güçlü bir beklenti var"

Ziyaretler sırasında çifte vatandaşlık konusunun da gündeme geldiğini belirten Altaca Kayışoğlu, "Çifte vatandaş olmayan Türklerin hem Almanya'da hem de Türkiye'de seçimlerde oy kullanabilmesi açısından, çifte vatandaşlık başvurularında karşılaşılan bürokratik engellerin azaltılması ve işlemlerin hızlandırılması yönünde güçlü bir beklenti bulunuyor. Almanya'da ve dünyanın dört bir yanında yaşayan vatandaşlarımızın her türlü sorununu hassasiyetle takip ediyoruz ve etmeye devam edeceğiz" değerlendirmesinde bulundu.

Program kapsamında CHP'nin Almanya Birlik Başkanlarıyla da bir araya gelen Altaca Kayışoğlu, "Birlik ve dayanışma içerisinde, yurt içinde ve yurt dışında tüm vatandaşlarımızın ve soydaşlarımızın sorunlarını çözmek için kararlılıkla çalışacağız" dedi.