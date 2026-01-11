CHP'den Asgari Ücret Eylemi

(ANKARA)- CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, CHP milletvekillerinin asgari ücretin 39 bin liraya ve en düşük emekli aylığının da bu seviyeye yükseltilmesi amacıyla başlattığı "Meclis'i terk etmeme" eyleminin üçüncü gününde "Milyonlarca emekliye, emekçiye, işçiye, çiftçiye bu halka sesleniyoruz, size sahip çıkmayan AK Parti grubunu, zalimleri affetmeyin" dedi.

CHP milletvekillerinin, TBMM Genel Kurulu'nda asgari ücretin 39 bin lira olması ve en düşük emekli aylığının da bu seviyeye yükseltilmesi amacıyla başlattığı "Meclis'i terk etmeme" eylemi üçüncü gününde devam ediyor. CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır ve beraberindeki milletvekilleri Genel Kurul'da başlattıkları eyleme ilişkin açıklamalarda bulundu. Başarır, şu ifadeleri kullandı:

"Saat 00.00, Cumhuriyet Halk Partisi grubu hala Meclis'te. Bu ülkeyi yoksulluğa iten bu soldaki şu an burada olmayan zalimlere karşı, bu haksız düzeni yaratanlara karşı, bir avuç müteahhidi, zengini daha zengin edenlere karşı.

"Zalimleri affetmeyin"

Milyonlarca emekliye, emekçiye, işçiye, çiftçiye bu halka sesleniyoruz: Direnin. Onlar sizden daha büyük değil. Güç sizde. Güç bizde. Bu düzeni kabul etmeyeceğiz. Bu düzeni hep beraber değiştireceğiz. Bugün 24 saat Meclis'teyiz, Meclis'te olmaya devam edeceğiz. Şu anda aramızda olmayan, size sahip çıkmayan AK Parti grubunu, zalimleri affetmeyin. Onlara af yok."