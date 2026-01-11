CHP'den Asgari Ücret Eylemi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

CHP'den Asgari Ücret Eylemi

11.01.2026 01:44
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

CHP, asgari ücretin 39 bin lira olması için Meclis'te eylemde bulunuyor. Başarır, 'Zalimleri affetmeyin' dedi.

(ANKARA)- CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, CHP milletvekillerinin asgari ücretin 39 bin liraya ve en düşük emekli aylığının da bu seviyeye yükseltilmesi amacıyla başlattığı "Meclis'i terk etmeme" eyleminin üçüncü gününde "Milyonlarca emekliye, emekçiye, işçiye, çiftçiye bu halka sesleniyoruz, size sahip çıkmayan AK Parti grubunu, zalimleri affetmeyin" dedi.

CHP milletvekillerinin, TBMM Genel Kurulu'nda asgari ücretin 39 bin lira olması ve en düşük emekli aylığının da bu seviyeye yükseltilmesi amacıyla başlattığı "Meclis'i terk etmeme" eylemi üçüncü gününde devam ediyor. CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır ve beraberindeki milletvekilleri Genel Kurul'da başlattıkları eyleme ilişkin açıklamalarda bulundu. Başarır, şu ifadeleri kullandı:

"Saat 00.00, Cumhuriyet Halk Partisi grubu hala Meclis'te. Bu ülkeyi yoksulluğa iten bu soldaki şu an burada olmayan zalimlere karşı, bu haksız düzeni yaratanlara karşı, bir avuç müteahhidi, zengini daha zengin edenlere karşı.

"Zalimleri affetmeyin"

Milyonlarca emekliye, emekçiye, işçiye, çiftçiye bu halka sesleniyoruz: Direnin. Onlar sizden daha büyük değil. Güç sizde. Güç bizde. Bu düzeni kabul etmeyeceğiz. Bu düzeni hep beraber değiştireceğiz. Bugün 24 saat Meclis'teyiz, Meclis'te olmaya devam edeceğiz. Şu anda aramızda olmayan, size sahip çıkmayan AK Parti grubunu, zalimleri affetmeyin. Onlara af yok."

Kaynak: ANKA

Asgari Ücret, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel CHP'den Asgari Ücret Eylemi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ukrayna: Rusya iki sivil gemiye saldırı düzenledi Ukrayna: Rusya iki sivil gemiye saldırı düzenledi
Bu paraların hepsi bir araçtan çıktı, polis hemen el koydu Bu paraların hepsi bir araçtan çıktı, polis hemen el koydu
Uyuşturucu ve fuhuş skandalıyla gündeme gelen Bebek Otel’e jandarmadan baskın Uyuşturucu ve fuhuş skandalıyla gündeme gelen Bebek Otel'e jandarmadan baskın
Trump’tan Suriye çağrısı: Barış görmek istiyorum Trump'tan Suriye çağrısı: Barış görmek istiyorum
Ünlülere yeni uyuşturucu operasyonu Aralarında Selen Görgüzel de var Ünlülere yeni uyuşturucu operasyonu! Aralarında Selen Görgüzel de var
İran’daki gösterilerde ölü sayısı katlanarak artıyor İran'daki gösterilerde ölü sayısı katlanarak artıyor

01:00
Akdeniz’de 4 büyüklüğünde deprem
Akdeniz'de 4 büyüklüğünde deprem
00:03
İstanbul’da kuvvetli yağmur ve şiddetli rüzgar etkili oldu
İstanbul'da kuvvetli yağmur ve şiddetli rüzgar etkili oldu
23:10
Şampiyonluğun arkasındaki o sır: Fenerbahçe’de Domenico Tedesco rüzgarı
Şampiyonluğun arkasındaki o sır: Fenerbahçe'de Domenico Tedesco rüzgarı
23:01
Ölümden dönen Murat Cemcir’in son hali ortaya çıktı
Ölümden dönen Murat Cemcir'in son hali ortaya çıktı
22:32
Tedesco’dan şampiyonluk sonrası ayrılık açıklaması: Vedalar olabilir
Tedesco'dan şampiyonluk sonrası ayrılık açıklaması: Vedalar olabilir
22:06
Tehditler havada uçuştu, apar topar yayını kestiler: Seni bitiririm
Tehditler havada uçuştu, apar topar yayını kestiler: Seni bitiririm
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.01.2026 04:21:52. #7.11#
SON DAKİKA: CHP'den Asgari Ücret Eylemi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.