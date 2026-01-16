CHP'den Bakan Güler ve Büyükelçi Görüşmesine Tepki

(ANKARA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Namık Tan, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ile ABD'nin Ankara Büyükelçisi Tom Barrack görüşmesine ilişkin servis edilen fotoğraflara tepki göstererek, "Ağırlama, karşılama usulleri bakanlıklara ya da kurumlara göre değişiklik göstermez. Şayet bakanlığın protokolden sorumlu birimlerine, işin erbabı olmayan eş, dost, akraba, hemşeri tayin etmediyseniz; bu kişilerin de devletin genel teamüllerinden haberdar olmaları beklenir" ifadesini kullandı.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Namık Tan, sosyal medya hesabından Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ile ABD'nin Ankara Büyükelçisi Tom Barrack görüşmesine ilişkin servis edilen fotoğraflara tepki göstererek, şunları kaydetti:

"Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'in, Tom Barrack'ı ağırladığı toplantıdan paylaşılan fotoğraflar, ABD Büyükelçisinin baş köşede ve talimat verirmiş gibi bir pozisyonda görünmesi sebebiyle sosyal medyada büyük bir tartışma kopardı. Bakan Güler'i savunan bazı gazeteciler, eski ziyaretleri kanıt göstererek Bakanlığın mutad protokolünün bu şekilde olduğunu, bir anormallik olmadığını iddia ediyor. Oysa devletin protokolü tektir. Ağırlama, karşılama usulleri bakanlıklara ya da kurumlara göre değişiklik göstermez. Şayet bakanlığın protokolden sorumlu birimlerine, işin erbabı olmayan eş, dost, akraba, hemşeri tayin etmediyseniz; bu kişilerin de devletin genel teamüllerinden haberdar olmaları beklenir."