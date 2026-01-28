CHP'den Çiftçilere Destek Çağrısı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

CHP'den Çiftçilere Destek Çağrısı

28.01.2026 12:23
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Erhan Adem, sel ve dolu felaketleri sonrası çiftçilerin zararlarının karşılanması gerektiğini belirtti.

(ANKARA) - CHP PM üyesi Erhan Adem, son dönemde yaşanan yağmur, dolu ve sel felaketlerinin çiftçileri olumsuz etkilediğini belirterek, "Afetten etkilenen tüm bölgelerde zarar tespit çalışmaları ivedilikle ve şeffaf biçimde tamamlanmalı, çiftçilerimizin uğradığı zarar eksiksiz olarak karşılanmalıdır. Tarım Sigortaları Havuzu kapsamı dışında kalan üreticiler de mutlaka desteklenmeli; borçlar faizsiz ertelenmeli, acil nakit destekleri sağlanmalı ve yeniden üretime geçebilmeleri için gerekli tüm imkanlar sunulmalıdır" dedi.

Cumhuriyet Halk Partisi Parti Meclisi üyesi Erhan Adem, son günlerde birçok bölgede etkili olan yoğun yağmur, dolu ve sel felaketleri nedeniyle tarım arazilerinde oluşan hasara ilişkin açıklama yaptı. Çiftçilerin aylarca emek vererek ektikleri ürünlerin hasar nedeniyle hasat edilemez hale geldiğini söyleyen Adem, "Üreticilerimiz bir gecede geçim kaynaklarını kaybetmiştir. Tarım, yalnızca çiftçimizin değil, 85 milyonun gıda güvencesidir" ifadelerini kullandı.

Çiftçilerinn kaderine terk edilmemesi gerektiğini vurgulayan Adem, şunları kaydetti:

"Ne yazık ki iktidarın afet sonrası refleksi yine yetersiz kalmış, zarar tespitleri gecikmiş, somut ve kapsayıcı destek mekanizmaları devreye sokulamamıştır. Cumhuriyet Halk Partisi olarak açıkça ifade ediyoruz: Afetten etkilenen tüm bölgelerde zarar tespit çalışmaları ivedilikle ve şeffaf biçimde tamamlanmalı, çiftçilerimizin uğradığı zarar eksiksiz olarak karşılanmalıdır. Tarım Sigortaları Havuzu (TARSİM) kapsamı dışında kalan üreticiler de mutlaka desteklenmeli; borçlar faizsiz ertelenmeli, acil nakit destekleri sağlanmalı ve yeniden üretime geçebilmeleri için gerekli tüm imkanlar sunulmalıdır. İklim krizinin tarım üzerindeki yıkıcı etkileri her geçen gün artarken, günübirlik çözümlerle yol almak mümkün değildir. Türkiye'nin çiftçisini koruyan, üretimi planlayan ve afetlere karşı önleyici politikalar geliştiren bütüncül bir tarım politikasına acilen ihtiyaç vardır.

Cumhuriyet Halk Partisi olarak; tarlada alın teri döken çiftçimizin yanında olmaya, haklarını savunmaya ve bu zararların karşılanması için sürecin sonuna kadar takipçisi olmaya devam edeceğiz. Çiftçimizi yalnız bırakmayacağız, üretimi sahipsiz bırakmayacağız."

Kaynak: ANKA

Erhan Adem, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel CHP'den Çiftçilere Destek Çağrısı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Engelli Adamın Altınları Çalındı Engelli Adamın Altınları Çalındı
Irak’ta cumhurbaşkanlığı seçimi ertelendi Irak'ta cumhurbaşkanlığı seçimi ertelendi
Gözaltına alınan Sedef Kabaş hakkında karar verildi Gözaltına alınan Sedef Kabaş hakkında karar verildi
Tapuda değeri düşük gösterenler yandı: Evlere tebligatlar gitmeye başladı Tapuda değeri düşük gösterenler yandı: Evlere tebligatlar gitmeye başladı
Kesik baş cinayetinde 2 cani tutuklandı Kesik baş cinayetinde 2 cani tutuklandı
Galatasaray’ın Manchester City maçı kamp kadrosu açıklandı Okan Buruk’tan Yunus ve Singo kararı Galatasaray'ın Manchester City maçı kamp kadrosu açıklandı! Okan Buruk'tan Yunus ve Singo kararı

12:50
Cenazede görülmemiş rahatlık Başkanın kahkahaları cemaati kızdırdı
Cenazede görülmemiş rahatlık! Başkanın kahkahaları cemaati kızdırdı
12:50
Eşinin ölü bulunduğu aracın camına vurarak ağladı: Ne olur kalk aşkım
Eşinin ölü bulunduğu aracın camına vurarak ağladı: Ne olur kalk aşkım
12:18
Aziz İhsan Aktaş suç örgütü davasında 2. gün
Aziz İhsan Aktaş suç örgütü davasında 2. gün
11:13
Köfteci Yusuf’a büyük şok 163 bin kişinin verileri ihlal edildi
Köfteci Yusuf'a büyük şok! 163 bin kişinin verileri ihlal edildi
11:09
Sinem’i katleden cani cezaevinden mektup yolladı: Suç işlemeyi göze alarak bunu yapacağım
Sinem'i katleden cani cezaevinden mektup yolladı: Suç işlemeyi göze alarak bunu yapacağım
11:08
14 suçlu 5 ülkede yakalandı Aralarında Çirkinler suç örgütü yöneticisi de var
14 suçlu 5 ülkede yakalandı! Aralarında Çirkinler suç örgütü yöneticisi de var
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.01.2026 13:41:42. #7.11#
SON DAKİKA: CHP'den Çiftçilere Destek Çağrısı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.