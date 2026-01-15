CHP'den Diyanet'e Fitre Eleştirisi - Son Dakika
CHP'den Diyanet'e Fitre Eleştirisi

15.01.2026 10:38
Ulaş Karasu, Diyanet'in açıkladığı fitre miktarı ile emeklilerin zor durumunu eleştirdi.

(ANKARA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Ulaş Karasu, TBMM Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada, "Diyanet, 2026 yılı fitre miktarını günlük 240 lira olarak açıkladı. Tek kişi için aylık 7 bin 200, dört kişilik bir aile için 28 bin 800 lira. Diyanet'in rakamları gösteriyor ki siz bu ülkede asgari ücretliyi de emekliyi de fitreye muhtaç hale getirmişsiniz" dedi.

CHP İşçi, Memur Sendikaları ve Emek Bürolarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve Sivas Milletvekili Ulaş Karasu, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın 2026 için açıkladığı fitre tutarına ilişkin TBMM Genel Kurulu'nda konuştu. Karasu, şunları söyledi:

"Ülkemizde yaklaşık 17 milyon emekli yurttaşımız var. Bu insanlar yıllarca çalıştı, ülkesine katma değer kattı, vergisini ödedi. Ama şimdi sefalet ücretiyle hayatta kalma mücadelesi veriyorlar. 2002 ile bugünü kıyaslamayı çok seviyorsunuz. 2002'de en düşük emekli aylığı bir buçuk asgari ücret düzeyindeydi. Bugün ise en düşük emekli aylığı 18 bin 939 lira. Ortalama emekli aylığı ise 23 bin lira. Bugün emeklinin yaklaşık yüzde 70'i asgari ücret seviyesinde ya da altında aylık alıyor. Buradan soruyorum: Açlık sınırı 30 bin lirayı, yoksulluk sınırı 100 bin lirayı aşmışken, beş emeklinin maaşını toplasan yoksulluk sınırını geçmezken, büyükşehirlerde en düşük kira 25-30 bin liradan bahsedilirken sizler emekliye bu zulmü niye reva görüyorsunuz?

"Asgari ücretliyi de emekliyi de fitreye muhtaç hale getirdiniz"

Diyanet, 2026 yılı fitre miktarını günlük 240 lira olarak açıkladı. Tek kişi için aylık 7 bin 200, dört kişilik bir aile için 28 bin 800 lira. Diyanet'in rakamları gösteriyor ki siz bu ülkede asgari ücretliyi de emekliyi de fitreye muhtaç hale getirmişsiniz. Bu tablo bir tesadüf sonucu ortaya çıkmadı, bu tablo bilinçli bir siyasi tercihin sonucudur. Bu tablo emeklisini yük olarak gören AKP'nin kara düzeninin sonucudur. Bugün en düşük memur emekli aylığı 27 bin 500 lira. Türkiye tarihinde ilk kez memur emeklisi açlık sınırının altında maaş alıyor. Tercih dedik ya, bakın 2026 bütçesine. Bir avuç tefeciye ödediğiniz faiz, tam 2,7 trilyon. Nas da ısrar etmeseydiniz bu yıl ödeyeceğimiz faiz 2,7 trilyon değil, yaklaşık 1 trilyon civarında olacaktı. Yani en düşük emekli aylığı alan 5 milyona yakın vatandaşımızı asgari ücret düzeyinde emekli maaşı verebilecektik. Bunun maliyeti yaklaşık 650 milyar. Ama siz emekliden, dar gelirliden yana olmayı değil faizciden, tefeciden, yandaş müteahhitten yana olmayı tercih ettiniz.

"Bu ülkede 700 emekli çalışırken hayatını kaybetti. Bundan daha ağır bir tablo olabilir mi"

Bu ülkede tam 700 emekli geçinemiyorken çalıştığı için hayatını kaybetti. Bundan daha ağır bir tablo olabilir mi? Buyurun, beraber sokağa çıkalım. Akşam saatinde semt pazarlarına gidelim. Cesaretiniz var mı sokağa çıkmaya? Ne göreceksiniz biliyor musunuz sokaklarda, pazarlarda? Yerlerden sebze, meyve toplayan emeklileri göreceksiniz. İşte 24 yılın sonunda yarattığınız Türkiye bu. SGK Başkanı çıkıyor, 'Emekliler çok yaşıyor, sistem bu yüzden zorlanıyor' diyor. Bu sözler şımarıklığın, halka tepeden bakmanın, utanmazlığın sözleridir. Dilinizden düşürmediğiniz Avrupa'da emekliler dünya turu yapıyor, bizim emeklimiz bayramda torununa harçlık veremiyor. AKP milletvekilleri, sizlere buradan soruyorum: Çocuğunuza, torununuza bin lira harçlık verdiğinizde, kabul ediyorlar mı? Sizler tutuyorsunuz, utanmadan sıkılmadan, ellerini öpmemiz gereken insanlara, torunlarınıza veremediğiniz parayı zam olarak veriyorsunuz. Emekli maaşları üzerindeki düzenlemeler artık bir zam meselesi değil, bir vicdan ve onur meselesidir. Sizlerde vicdanın kalmadığı ortadadır. Emeklilerin hakkına sahip çıkan bizlere grup başkanvekilleriniz, genel sekreterleriniz hakaretlerde bulunuyor. Bunlar hadsizliktir, utanmazlıktır. Emeklilik bizim için bir haktır, onurdur, insanca yaşamın güvencesidir. Biz emeklilerimiz için buradayız. Bu adaletsizliğe asla razı gelmeyeceğiz. Bu mücadeleyi TBMM'de de meydanlarda da sokaklarda da sürdürmeye devam edeceğiz."

Kaynak: ANKA

