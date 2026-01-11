CHP'den Emekli Hakları İçin Nöbet Eylemi - Son Dakika
CHP'den Emekli Hakları İçin Nöbet Eylemi

11.01.2026 11:17
CHP, asgari ücretin 39 bin lira ve emekli aylıklarının artırılması için Meclis'te nöbet tutuyor.

(ANKARA) - CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, CHP milletvekillerinin asgari ücretin 39 bin liraya ve en düşük emekli aylığının da bu seviyeye yükseltilmesi amacıyla başlattığı "Meclis'i terk etmeme" eyleminin 4'üncü gününde, "Sabah saat 10.00. CHP grubu emeklerimiz için yapmış olduğu eyleme devam ediyor. Şu anda diğer arkadaşlarımıza nöbeti devrediyoruz. Bugün 4'üncü gün milyonlarca emekli için biz buradayız. Biz bir hakkın teslimini istiyoruz. Emekliler şunu bilsin. Hakları teslim edilene kadar biz onlar için mücadele vermeye devam edeceğiz" dedi.

CHP milletvekillerinin, TBMM Genel Kurulu'nda asgari ücretin 39 bin lira olması ve en düşük emekli aylığının da bu seviyeye yükseltilmesi amacıyla başlattığı "Meclis'i terk etmeme" eylemi 4'üncü gününde devam ediyor.

CHP Grup Başakanvekili ve Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır, "CHP Grubu olarak Meclis'te tuttuğumuz nöbetin dördüncü günündeyiz. Önümüzdeki 24 saatlik nöbeti arkadaşlarımıza devrediyoruz. Sosyal medyada akıl almaz sözler eden AKP yöneticilerine de sesleniyorum: Bize laf yetiştirmeyi bırakın! Emeklinin hakkını verin" notuyla bir video paylaştı. CHP'li Başarır, videoda şunları kaydetti:

"Biz gece burada nöbet tutarken AKP'nin sorumsuz yöneticileri akıl almaz cümleler kurdu"

"Sabah saat 10.00. CHP grubu emeklerimiz için yapmış olduğu eyleme devam ediyor. Şu anda diğer arkadaşlarımıza nöbeti devrediyoruz. Bugün 4'üncü gün milyonlarca emekli için biz buradayız. Biz bir hakkın teslimini istiyoruz. Ama üzülerek söylüyorum ki biz gece burada nöbet tutarken AKP'nin sorumsuz yöneticileri akıl almaz cümleler kurdu sosyal medyadan. Genel sekreterleri 'Vurguncular' dedi. Asıl vurgun bu ülkenin trilyonlarca parasını kur korumalı mevzuat adı altında bir avuç zengine verip emekliye bin lirayı reva görmektir.

"Biz bu mücadeleyi devam ettireceğiz"

Grup Başkan Vekilleri Leyla Şahin konu CHP olunca şahin gibi kesilip saçma sapan tweetler atıyor, 'Sersem' diyor. Asıl sersemlik gecenin o saatinde emeklinin durumunu görmeyip bizlere iftira atmaktır. Biz bu mücadeleyi devam ettireceğiz. Sol tarafta olan, aslında meclisin normal saatlerinde bile buraya gelmeyen grup bunu hissedip görecek mi bilemiyoruz. Ama emekliler şunu bilsin. Hakları teslim edilene kadar biz onlar için mücadele vermeye devam edeceğiz. Ve nöbetimizi arkadaşlarımıza veriyoruz. Bu meclisin ışıkları açık kalmaya devam edecek, mücadelemiz sürecek."

Kaynak: ANKA

11:07
Motorine 1 lira 8 kuruş zam geliyor
Motorine 1 lira 8 kuruş zam geliyor
10:37
AKOM saat verdi, İstanbul’a yoğun kar geliyor: Okulların tatil edilmesinde fayda var
AKOM saat verdi, İstanbul'a yoğun kar geliyor: Okulların tatil edilmesinde fayda var
10:15
İran’dan protestolara destek veren ABD ve İsrail’e tehdit
İran'dan protestolara destek veren ABD ve İsrail'e tehdit
09:51
Trump’tan bir ilk Ülkenin ilhak edilmesi için orduya talimat verdi
Trump'tan bir ilk! Ülkenin ilhak edilmesi için orduya talimat verdi
09:39
İstanbul’un göbeğindeki AVM’de korkunç olay 2. kattan düşen genç hayatını kaybetti
İstanbul'un göbeğindeki AVM'de korkunç olay! 2. kattan düşen genç hayatını kaybetti
09:33
Bomba iddia: ABD, Maduro operasyonunda gizemli bir silah kullandı
Bomba iddia: ABD, Maduro operasyonunda gizemli bir silah kullandı
