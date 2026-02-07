CHP'den Emeklilere Destek Yürüyüşü - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

CHP'den Emeklilere Destek Yürüyüşü

07.02.2026 20:56
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

CHP Avcılar yürüyüşüyle emeklilerin ekonomik sıkıntılarına dikkat çekti, iktidarı eleştirdi.

(İSTANBUL) - CHP Avcılar İlçe Başkanlığı tarafından düzenlenen yürüyüşte emeklilerin yaşadığı ekonomik sıkıntılara dikkat çekildi. Yürüyüşte konuşan CHP'li yöneticiler, emekli maaşlarının yetersizliğine işaret ederek iktidarı eleştirdi.

CHP Avcılar İlçe Başkanlığı, emeklilerin yaşadığı ekonomik sorunlara dikkat çekmek amacıyla yürüyüş düzenledi. Çok sayıda partilinin ve vatandaşın katıldığı yürüyüşte, emekli maaşlarının yetersizliği ve hayat pahalılığı protesto edildi.

Yürüyüşte konuşan CHP Avcılar İlçe Başkanı Ahmet Selçuk Gök, emeklilerin insanca yaşam mücadelesi verdiğini vurgulayarak, "Bugün burada insanca yaşamak isteyen emeklilerin sesi olmak için yürüdük. Bu bir haykırıştır. Türkiye'de yaklaşık 17 emekli var. Açlık sınırının 30 bin lira olduğu bir ortamda emekli 20 bin lirayla yaşamaya mahkum edilmiştir. Emekli maaşı artık geçinemenin değil, hayatta kalma mücadelesinin ifadesi haline gelmiştir" dedi.

Enginyurt: Sarayın düzenine hep beraber son vereceğiz

CHP İstanbul Milletvekili Cemal Enginyurt ise konuşmasında iktidarı sert sözlerle eleştirdi. Enginyurt, "İktidar saray içinde manda yoğurdu ve kestane balıyla hayatına devam ediyor. Bu sarayın düzenine hep beraber son vereceğiz. Biz söz verdik saraylarda yaşayan Yezid olmaktansa Kerbala çöllerinde Hüseyin olacağız. Bizi korkutmak istiyorlar ama emin olun biz korkmuyoruz. Yılmayacağız! Biz kazanacağız. Bir Ekrem tutuklu olsa da milyonlarca Ekrem meydanlardayız, AKP'nin karşısındayız" diye konuştu.

Karabat:  CHP gelsin de emeklinin yüzünü nasıl gülüyor görün

CHP Genel Başkan Yardımcısı Özgür Karabat da emeklilerin yaşadığı geçim sıkıntısına dikkat çekti. Karabat, şu ifadeleri kullandı:

"Emekliler bayramda torununa harçlık veremiyorsa itibardan bahsedemeyiz. Bir devleti büyük kılan şey milletinin büyük olmasıdır. Bir hükümeti itibarlı kılan şey, milletine yaşattığı refahtır. Eğer milleti refahtan yoksun bırakmışsanız, açlık sınırının altında yaşatıyorsanız o hükümetiniz yok olacak. Bu hükümet gidecek. Bu emekli bırakın oyu size selam bile vermez. Faize kaynak var, emekliye yok. Eğer siz 25 yıldır kaynak bulamıyorsanız bırakın bize 25 ay sürmez buluruz. Siz çekin gidin. Bu düzene son vermek hepimizin görevi. Bu düzeni yıkacağız. CHP gelsin de emeklinin yüzünü nasıl gülüyor görün."

Kaynak: ANKA

Avcılar, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel CHP'den Emeklilere Destek Yürüyüşü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Netanyahu suikastı yıllar sonra itiraf etti: Evet Biz öldürdük Netanyahu suikastı yıllar sonra itiraf etti: Evet! Biz öldürdük
Trump’ın paylaştığı Obama ailesi videosu tepkilerin ardından kaldırıldı Trump'ın paylaştığı Obama ailesi videosu tepkilerin ardından kaldırıldı
Kahreden görüntüler: Küçük Berivan terlik için girdiği derede hayatını kaybetti Kahreden görüntüler: Küçük Berivan terlik için girdiği derede hayatını kaybetti
Azerbaycan’dan Rus milletvekilinin açıklamaları nedeniyle Rusya’ya nota Azerbaycan'dan Rus milletvekilinin açıklamaları nedeniyle Rusya'ya nota
Türkiye’de Epstein dosyaları alarmı: 20 sosyal medya hesabına erişim engeli getirildi Türkiye'de Epstein dosyaları alarmı: 20 sosyal medya hesabına erişim engeli getirildi
Başakşehir’de sitede yönetim krizi 5 milyon liralık vurgun iddiası vatandaşları sokağa döktü Başakşehir'de sitede yönetim krizi! 5 milyon liralık vurgun iddiası vatandaşları sokağa döktü

21:22
Epstein’in casusluk iddiaları FBI dosyalarına da girdi
Epstein'in casusluk iddiaları FBI dosyalarına da girdi
20:34
ABD’den tarihi İran itirafı: İran’da dolar kıtlığı yarattık
ABD'den tarihi İran itirafı: İran'da dolar kıtlığı yarattık
19:39
Eski iş yerini basıp 4 kişi yaraladı çıktığı çatıda özel harekat etkisiz hale getirdi
Eski iş yerini basıp 4 kişi yaraladı; çıktığı çatıda özel harekat etkisiz hale getirdi
19:37
Samsun’da Trabzonspor takım otobüsüne taşlı saldırı: Sporcularımızın can güvenliği tehdit altında
Samsun'da Trabzonspor takım otobüsüne taşlı saldırı: Sporcularımızın can güvenliği tehdit altında
19:01
TÜVTÜRK’te polis memurunun öldürülmesiyle ilgili olarak müfettiş görevlendirildi
TÜVTÜRK'te polis memurunun öldürülmesiyle ilgili olarak müfettiş görevlendirildi
18:39
Mardin’de otomobil ile TIR çarpıştı: 2 ölü, 2’si ağır 3 yaralı
Mardin'de otomobil ile TIR çarpıştı: 2 ölü, 2'si ağır 3 yaralı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.02.2026 22:22:43. #7.11#
SON DAKİKA: CHP'den Emeklilere Destek Yürüyüşü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.