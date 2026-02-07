CHP'den Erken Seçim Talebi - Son Dakika
CHP'den Erken Seçim Talebi

07.02.2026 14:30
CHP'li Erhan Adem, Niğde'de erken seçim beklediklerini ifade etti ve vatandaşlara çağrıda bulundu.

(NİĞDE) - CHPParti Meclisi Üyesi Erhan Adem, "Herkes bugün artık bir değişim olması gerektiğine inanmış. Biz erken seçim istiyoruz. Sayın Cumhurbaşkanı artık Genel Başkanımızın sesini duysun, yüreği, cesareti varsa erken seçim sandığını getirsin. Bu vatandaşlar erken seçim sandığını ve bizim iktidarımızı bekliyor" dedi.

CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nun serbest bırakılması ve erken seçim talebiyle başlattığı, "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" mitinlerinin 87. durağı Niğde oldu. Miting öncesi yoğun yağmura rağmen binlerce vatandaş meydanlara akın etti.

Miting öncesi değerlendirmelerde bulunan CHPParti Meclisi Üyesi Erhan Adem, şunları söyledi:

"Dünden beri devam eden bir yağmur var ama yağmura rağmen vatandaşlarımızın geleceğini biliyorum. Çünkü Türkiye'de olduğu gibi Niğde'de de çok büyük bir değişim var. Yapılacak bir erken seçimde de iktidar olacağımıza yürekten inanıyoruz. Sayın Ekrem İmamoğlu'nun da Cumhurbaşkanı olacağına inanıyoruz. Bugün bu meydanda Niğde'nin tarihi mitingini gerçekleştireceğiz. Bir haftadır çalışma yapıyoruz her yeri gezdik. Herkes bugün artık bir değişim olması gerektiğine inanmış. Biz erken seçim istiyoruz. Sayın Cumhurbaşkanı artık Genel Başkanımızın sesini duysun, yüreği, cesareti varsa erken seçim sandığını getirsin. Bu vatandaşlar erken seçim sandığını ve bizim iktidarımızı bekliyor."

Kaynak: ANKA

