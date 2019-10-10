CHP'den harekat değerlendirmesi

Grup Başkanvekili Engin Özkoç, " Türkiye'de itibarlı bir duruş sergilememiz ve Türkiye'nin çıkarlarını korumamız için tavsiyemiz şudur; Türkiye'nin sınır bölgesiyle çok uzun bir bağı olan Suriye'nin meşru devletiyle derhal ilişkiye geçin." dedi.