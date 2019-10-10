Son Dakika Haberleri: CHP'den harekat değerlendirmesi
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CHP'den harekat değerlendirmesi

1 saat önce

Grup Başkanvekili Engin Özkoç, "Türkiye'de itibarlı bir duruş sergilememiz ve Türkiye'nin çıkarlarını korumamız için tavsiyemiz şudur; Türkiye'nin sınır bölgesiyle çok uzun bir bağı olan Suriye'nin meşru devletiyle derhal ilişkiye geçin.

CHP'den harekat değerlendirmesi, System.String[]

Grup Başkanvekili Engin Özkoç, " Türkiye'de itibarlı bir duruş sergilememiz ve Türkiye'nin çıkarlarını korumamız için tavsiyemiz şudur; Türkiye'nin sınır bölgesiyle çok uzun bir bağı olan Suriye'nin meşru devletiyle derhal ilişkiye geçin." dedi.

Engin Özkoç, Türkiye, Suriye, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 10.10.2019 04:56 
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