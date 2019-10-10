CHP'den harekat değerlendirmesi
1 saat önce
Grup Başkanvekili Engin Özkoç, "Türkiye'de itibarlı bir duruş sergilememiz ve Türkiye'nin çıkarlarını korumamız için tavsiyemiz şudur; Türkiye'nin sınır bölgesiyle çok uzun bir bağı olan Suriye'nin meşru devletiyle derhal ilişkiye geçin.
Grup Başkanvekili Engin Özkoç, " Türkiye'de itibarlı bir duruş sergilememiz ve Türkiye'nin çıkarlarını korumamız için tavsiyemiz şudur; Türkiye'nin sınır bölgesiyle çok uzun bir bağı olan Suriye'nin meşru devletiyle derhal ilişkiye geçin." dedi.
Haber Yayın Tarihi: 10.10.2019 04:56
Şarkıcı Ender Emek'ten Türkiye'yi tehdit eden ABD Başkanı Trump'a tepki! Teröristbaşı Abdullah Öcalan'ın posterleri böyle söküldü Hazine yetkilisi: Suriye operasyonu Türk ekonomisi üzerinde kalıcı olumsuz etki yaratmaz Sivillere havan atışı yapan teröristlerin vurulma anı görüntülendi