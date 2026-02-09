CHP\'den İstifa Eden Özarslan\'a Tepki

CHP Ankara İl Başkanı Ümit Erkol, Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan'ın CHP'den istifa etmesine ilişkin "Seçmen iradesine saygılıysa belediye başkanlığından da istifa etsin. Keçiören oyunu kime veriyor görelim" dedi.

Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan'ın partisinden istifa etmesi üzerine CHP Ankara İl Başkanı Ümit Erkol, CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile parti genel merkezinde görüştükten sonra il başkanlığına geldi. Erkol, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, ilçe belediye başkanları ve partililerin katılımıyla basın açıklaması gerçekleştirdi. Erkol, Özarslan'ın istifa etmesine tepki göstererek, "Çok kısa bir süre önce aramızda bulunan, belki de fazlasıyla camiamızda meşhur olan bir belediye başkanımız daha AKP'ye geçmeden yalan dolan iftira dolu beyanlara başlamıştır. Bir cevap verilmesi de kaçınılmaz olmuştur. Seçmenin iradesini yok sayan, kendisini seçenlerin kendisine gösterdiği yolu ve istikameti terk eden hiç kimseyi onaylamıyoruz. Seçmenin iradesi Keçiören ilçesinde belediyeyi Cumhuriyet Halk Partisi'ne vermiştir. Cumhuriyet Halk Partisi'nin aday gösterdiği kişiye vermiştir. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Mansur Yavaş'ın referansı ve güçlü desteğiyle seçilmiştir. Yani Keçiören Belediyesi şahsın kendisi tarafından kazanılmamıştır. Kendisinin de katkılarıyla ama Cumhuriyet Halk Partisi ve Sayın Mansur Yavaş'ın desteğiyle kazanılmıştır" ifadelerini kullandı.

'NE OLDUYSA CUMA AKŞAMINDAN SONRA OLDU'

Özarslan'ı bir televizyon kanalında dinlediğini söyleyen Erkol, "Çok iddialı konuşmalar yapıyor. Buradan sesleniyorum. Seçmen iradesine saygılıysa belediye başkanlarından da istifa etsin. Kendine güveniyorsa istifa etsin, sandığı getirelim. Keçiören oyunu kime veriyor görelim. Bu arkadaşımız Sayın Mansur Yavaş'ın adını andığı her cümlede, övgüyle söz etmiştir. 'Başarılarıyla tüm Türkiye'ye ispat etmiş bir lider olarak onun arkasında durmaktan, onun belediye başkanı olmaktan gurur duyduğunu' her yerde söylemiştir. Gerek kamuya açık toplantılarla gerekse özel görüşmelerde. Bu cuma gününe kadar böyleydi. Cuma gününe kadar kendisine ulaşan herkese Mansur Yavaş'a Sayın Genel Başkanımıza ve partisine bağlılığından söz etmiştir. 'Ben hain miyim ki başka bir partiye gideyim? Bana bunu niye soruyorsunuz? Bana bunu sormak ayıptır' demiştir. Soranlara bu soruyu sormanın ayıp olduğunu ifade etmiştir. Cuma akşamından sonra zaten kendisiyle konuşan yoktur. Ne olduysa cuma akşamından sonra oldu. Ama niye bir başka belediye başkanına değil de kendisine bu sorular soruluyordu? Çünkü çeşitli kulislerde kendisinin AKP'ye geçeceğine dair yazılanlar, çizilenler olduğu için soruluyordu. Bu yaşanılan bir ihanettir. Keçiören'in belediye başkanına da birazcık sağduyu, birazcık vicdan, ikili görüşmelerde, bütün konuşmalarında söylediğin sözleri unutma, onlar senin karşına çıkar, iktidarın senin için neler söylediğini unutma diyorum" dedi.