CHP'den İstifa Eden Özarslan'a Tepki - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Politika

CHP'den İstifa Eden Özarslan'a Tepki

CHP\'den İstifa Eden Özarslan\'a Tepki
09.02.2026 00:29
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

CHP Ankara İl Başkanı Erkol, Özarslan'ın istifasını eleştirerek seçmen iradesine saygı göstermesini istedi.

CHP Ankara İl Başkanı Ümit Erkol, Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan'ın CHP'den istifa etmesine ilişkin "Seçmen iradesine saygılıysa belediye başkanlığından da istifa etsin. Keçiören oyunu kime veriyor görelim" dedi.

Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan'ın partisinden istifa etmesi üzerine CHP Ankara İl Başkanı Ümit Erkol, CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile parti genel merkezinde görüştükten sonra il başkanlığına geldi. Erkol, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, ilçe belediye başkanları ve partililerin katılımıyla basın açıklaması gerçekleştirdi. Erkol, Özarslan'ın istifa etmesine tepki göstererek, "Çok kısa bir süre önce aramızda bulunan, belki de fazlasıyla camiamızda meşhur olan bir belediye başkanımız daha AKP'ye geçmeden yalan dolan iftira dolu beyanlara başlamıştır. Bir cevap verilmesi de kaçınılmaz olmuştur. Seçmenin iradesini yok sayan, kendisini seçenlerin kendisine gösterdiği yolu ve istikameti terk eden hiç kimseyi onaylamıyoruz. Seçmenin iradesi Keçiören ilçesinde belediyeyi Cumhuriyet Halk Partisi'ne vermiştir. Cumhuriyet Halk Partisi'nin aday gösterdiği kişiye vermiştir. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Mansur Yavaş'ın referansı ve güçlü desteğiyle seçilmiştir. Yani Keçiören Belediyesi şahsın kendisi tarafından kazanılmamıştır. Kendisinin de katkılarıyla ama Cumhuriyet Halk Partisi ve Sayın Mansur Yavaş'ın desteğiyle kazanılmıştır" ifadelerini kullandı.

'NE OLDUYSA CUMA AKŞAMINDAN SONRA OLDU'

Özarslan'ı bir televizyon kanalında dinlediğini söyleyen Erkol, "Çok iddialı konuşmalar yapıyor. Buradan sesleniyorum. Seçmen iradesine saygılıysa belediye başkanlarından da istifa etsin. Kendine güveniyorsa istifa etsin, sandığı getirelim. Keçiören oyunu kime veriyor görelim. Bu arkadaşımız Sayın Mansur Yavaş'ın adını andığı her cümlede, övgüyle söz etmiştir. 'Başarılarıyla tüm Türkiye'ye ispat etmiş bir lider olarak onun arkasında durmaktan, onun belediye başkanı olmaktan gurur duyduğunu' her yerde söylemiştir. Gerek kamuya açık toplantılarla gerekse özel görüşmelerde. Bu cuma gününe kadar böyleydi. Cuma gününe kadar kendisine ulaşan herkese Mansur Yavaş'a Sayın Genel Başkanımıza ve partisine bağlılığından söz etmiştir. 'Ben hain miyim ki başka bir partiye gideyim? Bana bunu niye soruyorsunuz? Bana bunu sormak ayıptır' demiştir. Soranlara bu soruyu sormanın ayıp olduğunu ifade etmiştir. Cuma akşamından sonra zaten kendisiyle konuşan yoktur. Ne olduysa cuma akşamından sonra oldu. Ama niye bir başka belediye başkanına değil de kendisine bu sorular soruluyordu? Çünkü çeşitli kulislerde kendisinin AKP'ye geçeceğine dair yazılanlar, çizilenler olduğu için soruluyordu. Bu yaşanılan bir ihanettir. Keçiören'in belediye başkanına da birazcık sağduyu, birazcık vicdan, ikili görüşmelerde, bütün konuşmalarında söylediğin sözleri unutma, onlar senin karşına çıkar, iktidarın senin için neler söylediğini unutma diyorum" dedi.

Kaynak: DHA

Politika, Ankara, Son Dakika

Son Dakika Politika CHP'den İstifa Eden Özarslan'a Tepki - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Rize Valisi 1 yıldır küs olan belediye başkanı ile muhtarı barıştırdı Rize Valisi 1 yıldır küs olan belediye başkanı ile muhtarı barıştırdı
Epstein dosyasında rahatsız edici yeni fotoğraflar ortaya çıktı Epstein dosyasında rahatsız edici yeni fotoğraflar ortaya çıktı
Mihalgazi Belediye Başkanı Zeynep Güneş’i kıyafeti üzerinden hedef aldı Tepkiler gecikmedi Mihalgazi Belediye Başkanı Zeynep Güneş'i kıyafeti üzerinden hedef aldı! Tepkiler gecikmedi
Rock dünyasının efsane ismi Brad Arnold hayatını kaybetti Rock dünyasının efsane ismi Brad Arnold hayatını kaybetti
Akdeniz’de 5 büyüklüğünde deprem Akdeniz'de 5 büyüklüğünde deprem
Belediye başkanını kıyafeti üzerinden hedef alan şahıs gözaltına alındı Belediye başkanını kıyafeti üzerinden hedef alan şahıs gözaltına alındı

23:34
CHP’den istifa eden belediye başkanının küfür iddialarına Özgür Özel’den yanıt
CHP'den istifa eden belediye başkanının küfür iddialarına Özgür Özel'den yanıt
23:14
Kocaeli’de 24 öğrenciye tacizde bulunduğu iddia edilen öğretmen tutuklandı
Kocaeli'de 24 öğrenciye tacizde bulunduğu iddia edilen öğretmen tutuklandı
21:58
Beşiktaş, 2 farklı geriye düştüğü maçta sahadan 1 puanla ayrıldı
Beşiktaş, 2 farklı geriye düştüğü maçta sahadan 1 puanla ayrıldı
21:41
CHP’den istifa eden belediye başkanından “AK Parti’ye mi geçeceksiniz“ sorusuna yanıt
CHP'den istifa eden belediye başkanından "AK Parti'ye mi geçeceksiniz?" sorusuna yanıt
21:26
Brezilyalı oyuncu Jessica May, Türkiye’de en çok şaşırdığı 5 alışkanlığı sıraladı
Brezilyalı oyuncu Jessica May, Türkiye'de en çok şaşırdığı 5 alışkanlığı sıraladı
21:02
Keçiören Belediye Başkanı CHP’den istifa etti, Mansur Yavaş’tan ilk açıklama geldi
Keçiören Belediye Başkanı CHP'den istifa etti, Mansur Yavaş'tan ilk açıklama geldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.02.2026 00:42:56. #7.11#
SON DAKİKA: CHP'den İstifa Eden Özarslan'a Tepki - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.