CHP'den Kredi Borçları İçin Düzenleme Teklifi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

CHP'den Kredi Borçları İçin Düzenleme Teklifi

22.01.2026 11:06
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

CHP'li Kış, kredi borçları için yapılandırma teklifi sundu, faizi silip sürec başlatmayı amaçlıyor.

(TBMM) - CHP Mersin Milletvekili Gülcan Kış, kredi kartı ve bireysel kredi borçları nedeniyle ödeme gücünü kaybeden yurttaşlara ilişkin kanun teklifini TBMM'ye sundu. Teklif, kredi kartı ve bireysel kredi borçlarının anapara esas alınarak yeniden yapılandırılmasını; temerrüt faizi, gecikme faizi, ceza faizi ile icra ve avukatlık masraflarının tamamen silinmesini, borçların 60 ila 72 ay vadeyle taksitlendirilmesini öngörüyor.

CHP Mersin Milletvekili Kış, kredi kartı ve bireysel kredi borçları nedeniyle ödeme gücünü kaybeden yurttaşlara ilişkin kanun teklifini TBMM'ye sundu.

Teklife göre; kredi kartı ve bireysel kredi borçları anapara esas alınarak yeniden yapılandırılacak; temerrüt faizi, gecikme faizi, ceza faizi ile icra ve avukatlık masrafları tamamen silinecek, borçlar 60 ila 72 ay vadeyle taksitlendirilecek, yapılandırmada uygulanacak faiz oranına üst sınırgetirilecek, yapılandırmaya başvuran yurttaşlar hakkında icra ve haciz işlemleri durdurulacak, maaş hacizleri ve banka hesaplarındaki blokeler kaldırılacak, ödeme planına uyan yurttaşların kredi siciline ilişkin olumsuz kayıtları yapılandırma sonunda silinecek.

"6 trilyon lirayı aşan bu tablo artık bireysel bir ödeme sorunu değil, açık bir yaşam krizidir"

Kanun teklifine ilişkin değerlendirmede bulunan CHP'li Kış, borç sorununun geldiği noktaya dair, "Bugün kredi kartı borcu bir tüketim tercihi değil, mutfağın borcudur. Bireysel kredi ise refahın değil, hayatta kalma mücadelesinin sonucudur. 6 trilyon lirayı aşan bu tablo artık bireysel bir ödeme sorunu değil, açık bir yaşam krizidir" dedi.

Teklifin bir "af" düzenlemesi olmadığını ifade eden Kış, amaçlarının yurttaşı yeniden ekonomik hayata dahil etmek olduğunu belirterek, "Biz borcu silmiyoruz; faizi, cezayı ve icra baskısını siliyoruz. Yurttaşı borçtan kaçan değil, borcunu ödeyebilen hale getiriyoruz. Bu teklif sosyal devlet ilkesinin ve Anayasa'nın açık bir gereğidir" diye konuştu.

CHP'li Kış, milyonlarca yurttaşı doğrudan ilgilendiren düzenleme için tüm siyasi partilere çağrıda bulunarak, "Bu tabloya kayıtsız kalmak faizi ve icra düzenini savunmaktır. TBMM, yurttaşın yanında durmalıdır" dedi.

Kaynak: ANKA

Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel CHP'den Kredi Borçları İçin Düzenleme Teklifi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yolun açık olsun Szymanski Yeni takımı için sağlık kontrolüne gidiyor Yolun açık olsun Szymanski! Yeni takımı için sağlık kontrolüne gidiyor
Maaşlarına düzeltme bekleyen emeklileri kara kara düşündürecek kesinti Maaşlarına düzeltme bekleyen emeklileri kara kara düşündürecek kesinti
Sultanbeyli’de yangın paniği: 12 kişi dumandan etkilendi Sultanbeyli'de yangın paniği: 12 kişi dumandan etkilendi
Kılıçdaroğlu’nun tüm gayrimenkullerine haciz konuldu Kılıçdaroğlu'nun tüm gayrimenkullerine haciz konuldu
Sanatçı Emrah Erdem Gedik şüpheli şekilde hayatını kaybetti Sanatçı Emrah Erdem Gedik şüpheli şekilde hayatını kaybetti
Açtığı işletmeyi 40 gün sonra kapattı Nedeni de hayli enteresan Açtığı işletmeyi 40 gün sonra kapattı! Nedeni de hayli enteresan

11:07
Bilal Erdoğan’a ilk kez açıkça soruldu: Babanızın yerine geçecek misiniz
Bilal Erdoğan'a ilk kez açıkça soruldu: Babanızın yerine geçecek misiniz?
10:27
Böyle bir şey ilk kez servis edildi: Kuzey Kore’den gelen görüntüye bakın
Böyle bir şey ilk kez servis edildi: Kuzey Kore'den gelen görüntüye bakın
10:26
Güvenlik kaynakları ilan etti: SDG hikayesi sona eriyor
Güvenlik kaynakları ilan etti: SDG hikayesi sona eriyor
10:03
Bayrak indirme olayı sonrası ayağa kalkan ilçe: Bize mal etmesinler
Bayrak indirme olayı sonrası ayağa kalkan ilçe: Bize mal etmesinler
09:48
Müge Anlı, canlı yayında kocasından dert yandı
Müge Anlı, canlı yayında kocasından dert yandı
09:44
Akaryakıta anahtar bıraktıracak okkalı zam geliyor Fiyat psikolojik sınıra dayandı
Akaryakıta anahtar bıraktıracak okkalı zam geliyor! Fiyat psikolojik sınıra dayandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.01.2026 11:17:29. #.0.4#
SON DAKİKA: CHP'den Kredi Borçları İçin Düzenleme Teklifi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.