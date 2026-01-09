CHP'den Milli Eğitim Müdürü'ne Tepki - Son Dakika
Yerel

CHP'den Milli Eğitim Müdürü'ne Tepki

09.01.2026 14:18
CHP Manisa İl Başkanı, Milli Eğitim Müdürü'nün uyuşturucu ve fuhuşla anılan kişilerle fotoğrafı üzerine eleştiride bulundu.

(MANİSA) - CHP Manisa İl Başkanı İlksen Özalper, Veyis Ateş'in evinde düzenlenen ve tutuklu Mehmet Akif Ersoy ile avukat Rezan Epözdemir'in de katıldığı doğum günü partisinden yayınlanan fotoğrafta Manisa İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Uğurelli'nin yer almasına tepki gösterdi.

CHP Manisa İl Başkanı İlksen Özalper konuya ilişkin yaptığı açıklamada, Manisa İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Uğurelli'nin görevde kalmasının doğru olmadığını belirterek, "Altını özellikle çiziyorum; bu bir suç isnadı değildir ancak çocukların eğitimi, güvenliği ve öğretmenlerin itibarı üzerinde yetkisi olan bir kişi, adı uyuşturucu ve fuhuşla anılan isimlerle yakın olamaz. Kamuoyuna yansıyan görüntüler çok rahatsız edicidir. Bu mesele kişisel değil, kamusaldır. Çocuklarla doğrudan temas eden kamu görevlilerinin kamuoyuna yansıyan her görüntüde çok daha dikkatli olması gerekir" dedi.

Özalper, şunları kaydetti:

"16 Ocak'ta yapılacak olan karne dağıtımında, görevdeki ismin okullarda öğrencilerle ve velilerle yüz yüze olacağını biliyoruz. Bu fotoğraf ortadayken, 'Acaba doğru mu, uygun mu?' diye soran velilerin kaygısı çok doğal. Bu kaygıları yok sayamayız. Biz kimseyi hedef almıyoruz ancak çocuklarla doğrudan temas eden kamu görevlilerinin daha yüksek bir etik hassasiyet taşıması gerektiğini hatırlatmak istiyoruz. Bu bir suç isnadı değildir ancak isimleri fuhuş ve uyuşturucuyla anılan kişilerle yakınlığı göz önüne alındığında, Mehmet Uğurelli'nin çocuklarımızı emanet ettiğimiz eğitim camiasının başında olması da doğru değildir."

Kaynak: ANKA

