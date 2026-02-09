CHP'den Özarslan'a İstifa Çağrısı - Son Dakika
CHP'den Özarslan'a İstifa Çağrısı

09.02.2026 00:18
CHP Ankara İl Başkanı Erkol, Keçiören Belediye Başkanı Özarslan'ı istifaya davet etti.

CHP Ankara İl Başkanlığı, Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan'ın CHP'den istifa etmesine tepki gösterdi.

İl başkanlığı binasının önünde basın açıklaması yapan CHP Ankara İl Başkanı Ümit Erkol, seçmenin iradesini yok sayan ve onların gösterdiği yolu terk eden hiç kimseyi onaylamadıklarını söyledi.

Keçiören'de seçmenin CHP'nin aday gösterdiği kişiye oy vererek seçtiğini belirten Erkol, Özarslan'ın Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş'ın referansı ve güçlü desteğiyle seçildiğini ifade etti.

Erkol, Özarslan'ın bir televizyon kanalındaki programa canlı yayında telefonla bağlanarak açıklamalarda bulunduğunu aktararak, "Çok iddialı konuşmalar yapıyor. Buradan sesleniyorum, seçmen iradesine saygılıysa belediye başkanlığından da istifa etsin. Kendine güveniyorsa, televizyonda söylediği sözlerin arkasındaysa istifa etsin. Sandığı getirelim AKP adayı veya MHP adayı olsun Keçiören halkı kime veriyor oyu görelim, hodri meydan." dedi.

Erkol, CHP'nin belediye başkanlarının seçildikten sonra tarafsız olmasına, tüm seçmene hizmet etmesi gerektiğine inanan ve bu inanca uygun davranan bir parti olduğunu söyledi.

Partinin tüm belediye başkanlarına tarafsız oldukları için her yerde teşekkür ettiklerini dile getiren Erkol, şöyle konuştu:

"Mesut Başkan'a da hep bunu söyledik, başka da hiçbir şey söylemedik. Kendisinin yaptığı her güzel işi alkışladık. Bir eleştiri yapmamız gerekirse bunu da yalnızca kendisine, kapalı ortamlarda ve bir nezaket içerisinde yaptık. Bugüne kadar hiçbir parti yetkilimizle, ilçe başkanından il başkanına, il başkanından parti meclisi, MYK üyesi, milletvekiline ve Sayın Genel Başkanımıza, hiçbir belediye başkanımızla nezaket sınırlarını aşan diyalog olmamıştır, hiçbir hitap olmamıştır."

Erkol'a, ABB Başkanı Yavaş, CHP'li bazı milletvekilleri, Ankara'nın bazı ilçe belediye başkanları ve parti üyeleri de eşlik etti.

Kaynak: AA

Politika, Ankara, Son Dakika

