CHP'den Suriye ve Emeklilik Vurgusu

19.01.2026 18:29
Zeynel Emre, Suriye için demokratik bir yönetim ve emekliler için gerekli düzenlemeleri istedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Zeynel Emre, Suriye'de yaşanan gelişmelere ilişkin, "Oradaki yeni dönem sonrasında; anayasal süreç, gerçekleşecek seçimler, çok kapsayıcı bir yönetim modeli olması ve demokratik Suriye'nin varlığı bizim için, güvenliğimiz için çok önemli" dedi.

CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK), Genel Başkan Özgür Özel başkanlığında parti genel merkezinde toplandı. Toplantı devam ederken CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Zeynel Emre, basın toplantısı düzenledi. Emre, konuşmasının başında, 19'uncu ölüm yıl dönümü nedeniyle Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink'i andı. Ardından geçen hafta öğrencilerin karne aldığını hatırlatan Emre, "Biz önümüzdeki dönem çocuklarımızın daha sağlıklı koşullarda, daha iyi beslenerek, daha huzurlu bir ortamda yeni yıla başlamasını temenni ediyoruz. Cumhuriyet Halk Partisi olarak diyoruz ki: 'Hiçbir çocuğun yatağa aç girmediği, eğitimin ayrıcalıklı bir hak değil, herkes için hak olduğu, çocuğunuzun karnesinin karşısında da hediyenin yoksulluk olmadığı bir Türkiye'yi mutlaka inşa edeceğiz" ifadelerini kullandı.

'EMEKLİLERİMİZ YOKSULLUKTA EŞİTLENİYOR'

TBMM Genel Kurulu'nda bu hafta en düşük emekli aylığının artırılmasını da içeren 'Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmelerine başlanacağını anımsatan Emre, "Bu hafta biz tam kadro ilgili oylamada bulunacağız. Buyurun gelin, emekliyi hiç olmazsa açlık sınırının altında bir rakamda yaşamaya mahkum etmeyelim, gerekli düzenlemeyi hep birlikte yapalım. 2019'da sadece 1 milyon yurttaşımız en düşük emekli aylığı alırken, bu rakam yaklaşık 5 milyona geldi. Emeklilerimiz yoksullukta eşitleniyor" diye konuştu.

'SURİYE'DEKİLERİN HUZUR BULMASINI İSTİYORUZ'

Zeynel Emre, Suriye'nin toprak bütünlüğü ve barış ortamına vurgu yaparak, "Oradaki yeni dönem sonrasında; anayasal süreç, gerçekleşecek seçimler, çok kapsayıcı bir yönetim modeli olması ve demokratik Suriye'nin varlığı bizim için, güvenliğimiz için çok önemli. Genel Başkanımız, bir yıldan beri Suriye'de sürekli sabrı, diplomasiyi tavsiye etmektedir; oradaki çatışmaların şiddetlenmemesi, bir şekilde anlaşmaların olması, kimsenin burnunun kanamaması için özel çaba sarf edilmesinin ve defalarca diyalogun altını çizmiştir. Orada kimsenin bundan sonra acı yaşamamasını ve artık huzur bulmasını istiyoruz. TBMM'de bizim de bulunduğumuz Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nda ve Türkiye'de terörün topyekun sonlandırılmasına yönelik çalışmada, ülkemizde de birçok demokratik adımın atılmasını önemsiyoruz" dedi.

Haber: Ayşenur DEMİRTAŞ GÜL/ANKARA,

Kaynak: DHA

Dış Politika, Zeynel Emre, Politika, Ekonomi, Suriye, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
