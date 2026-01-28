CHP\'den Suriye ve Güvenlik Vurgusu: İki Temel Hedef Belirlendi

CHP Genel Başkan Yardımcısı Yankı Bağcıoğlu, " Türkiye'nin Suriye konusunda iki temel hedefi olmalıdır. Birincisi Suriye'nin toprak bütünlüğünün korunması ve tüm toplumsal kesimlerin haklarının anayasal güvence altına alınmasıdır. İkincisi ve en önemlisi ise Suriye topraklarından Türkiye'ye yönelik hiçbir tehdide müsaade edilmemesidir." dedi.

Bağcıoğlu, parti genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, Türk bayrağının, onu korurken şehit olan her Mehmetçiğin son nefesiyle dalgalandığını söyledi.

Terör örgütü YPG yandaşlarının, Nusaybin-Kamışlı sınır hattında Türk bayrağına yönelik saldırısına tepki gösteren Bağcıoğlu, "Hududumuzdaki açık provokasyon niteliği taşıyan eylemler, bayrağımızı yakma girişimine kadar cüretkar bir hale aldı. Birlik ve beraberliğimizi hedef alan tahrik ve provokasyonlardan medet umanların, hadsiz eylemlerinin sonuçlarının nereye varacağını iyi değerlendirmeleri gerekiyor. Olayın faillerine yönelik gerekli işlemlerin yapılması kadar, benzer durumların tekrar yaşanmaması için caydırıcılık ve kararlılık sağlanması açısından da tedbirlerin alınması zorunludur." diye konuştu.

Bağcıoğlu, Ege Denizi'ndeki milli hak ve menfaatleri önceleyen, caydırıcılığı esas alan, diplomasi öncelikli aktif bir duruşun sürdürülmesinin stratejik bir zorunluluk olduğuna işaret ederek, "Buna rağmen son dönemde gerek gayri askeri statüdeki adalar gerekse egemenliği anlaşmalarla devredilmemiş ada, adacık, kayalıklar konusunda Türkiye'nin girişimleri süreklilik ve görünürlük bakımından yetersiz kalmaktadır." ifadesini kullandı.

"Günümüz güvenlik ortamında birçok defalar belirttiğimiz gibi barış, gerginlik ve savaş halleri arasındaki sınırlar fiilen ortadan kalkmıştır." diyen Bağcıoğlu, bu kapsamda hudutların emniyetinin sağlanması, yasa dışı girişlerin engellenmesi ve bu çerçevede gerekli tüm tedbirlerin alınmasının milli güvenlik açısından hayati öneme sahip olduğuna işaret etti.

Bağcıoğlu, Suriye'nin toprak bütünlüğünün, Türkiye'nin güvenliği için çok önemli olduğunu belirterek, bölünmüş bir Suriye'nin daha fazla terör, istikrarsızlık ve göç demek olduğuna dikkati çekti. Bağcıoğlu, "Türkiye'nin Suriye konusunda iki temel hedefi olmalıdır. Birincisi Suriye'nin toprak bütünlüğünün korunması ve tüm toplumsal kesimlerin haklarının anayasal güvence altına alınmasıdır. İkincisi ve en önemlisi ise Suriye topraklarından Türkiye'ye yönelik hiçbir tehdide müsaade edilmemesidir." dedi.

Savunma sanayisine yönelik projelerin hızlandırılması gerektiğini belirten Bağcıoğlu, şöyle konuştu:

"Semalarımızdaki harekat ve teknolojik bağımsızlığımızın sembolü olan KAAN Muharip Uçak Projesi'nde gecikme yaşanmaması için her türlü tedbir alınmalıdır. ANKA-3 ve KIZILELMA Muharip İnsansız Uçak sistemlerinin geliştirme süreçleri hızlandırılmalıdır. Karşılaşılan her türlü zorluğa rağmen F-16 Özgür-2 modernizasyonu kararlılıkla ilerletilmelidir. TAYFUN tedarik sürecine planlama dahilinde devam edilmelidir. CAATSA yaptırımlarının kaldırılması için her türlü diplomatik ve siyasi girişim yapılmalı, KAAN Milli Muharip Uçak ara dönem motorlarının teminiyle birlikte Hava Kuvvetleri Komutanlığı tarafından belirlenecek sayıda F-35 tedariki için tüm imkanlar değerlendirilmelidir. Ön ödemesi yapılmış olan F-16 Blok 70 tedarikinde Hava Kuvvetleri Komutanlığı ihtiyaçları doğrultusunda belirlenecek sayıda uçağın envantere alınması sağlanmalıdır."