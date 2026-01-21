CHP\'den TÜRK-İŞ\'e Ziyaret

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkan Yardımcısı Ulaş Karasu, Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (TÜRK-İŞ) Genel Başkanı Ergün Atalay'ı ziyaret etti

CHP İşçi, Memur Sendikaları ve Emek Bürolarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ulaş Karasu, beraberindeki heyetle TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay'ı ziyaret etti. Karasu, TÜRK-İŞ Genel Merkez'inde yapılan görüşmede TBMM Genel Kurulunda en düşük emekli aylığının artırılmasını da içeren Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmelerine başlandığını hatırlattı. "Biz de Cumhuriyet Halk Partisi olarak hem Plan ve Bütçe Komisyonu aşamasında hem de genel kurulda emeklinin bu ücretle yaşayamayacağına, emeklinin bir sefalet ücretine teslim edildiğini ve bununla ilgili önerilerimizi, görüşlerimizi, fikirlerimizi ifade ettik. En azından en düşük emekli maaşının asgari ücret düzeyine taşınması gerektiğini, emekliye ayrıca seyyanen bir zam yapılması gerektiğini genel kurulda ifade edeceğiz" dedi.

TÜRK-İŞ Genel Başkanı Atalay ise, ziyaretinden ötürü CHP heyetine teşekkür etti. Atalay, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda görüşmeler başladığı zaman bütün Komisyon üyelerine ve siyasi partilerin grup başkanvekillerine taleplerini ilettiklerini söyledi. Memur emeklilerinin memur sözleşmesinden istifade ettiğini ama işçi emeklilerinin işçi sözleşmesinden istifade edemediğini belirten Atalay, "Şu anda 5 milyona yakın zannediyorum en düşük emekli maaşı alan insanımız var. Bu ülkede en çok rahat ettirmemiz gereken insan topluluğu emekliler. Emeklilerin yaşam düzeyini belli bir noktaya çekmek durumundayız. İcraat noktasında inşallah bugün veya yarın en azından emeklinin arzu ettiği belli bir ücret seviyesine çekilir de emekli bir nefes alır" diye konuştu.

CHP heyetinde Ulaş Karasu'nun yanı sıra CHP milletvekilleri Veli Ağbaba, Gamze Taşcıer ve Okan Konuralp yer aldı. - ANKARA