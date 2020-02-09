CHP Edirne 37. Olağan İl Kongresi - Son Dakika

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, hükümetin tarım politikalarının çiftçileri zor duruma soktuğunu savundu.

Öztrak, partisinin Edirne 37. Olağan İl Kongresi'nde yaptığı konuşmada, Edirne ve Trakya'nın önemli bir tarım merkezi olduğunu söyledi.

Türkiye'de üretilen 100 ton yağlık ayçiçeğinin 13 tonunun Edirne'de, 43 tonunun ise Trakya'da üretildiğini belirten Öztrak, ithalatın arttığını öne sürdü.

Geçen yıl Türkiye'de yağlık ayçiçeği ithalatına 408 milyon dolar ödendiğini belirten Öztrak, "Önceki seneye göre ayçiçeği ithalatındaki artış yüzde 166 ile üçe katlanmış. Son 16 yılda yağlık ayçiçeğinin tohumuna, küspesine, yani ayçiçeğinin ithalatına ödenen para 16,5 milyar dolar. Kime gitmiş, dışarıdaki çiftçiye gitmiş. Bunlar olağanüstü rakamlar. Bu rakamlar Moldova'nın, Rusya'nın, Romanya'nın, Bulgaristan'ın çiftçisini, üreticisini sevindiriyor. Ama Türk çiftçisinin yüzü öne eğiliyor." diye konuştu.

Öztrak, Kanal İstanbul Projesi'ni eleştirerek, şunları kaydetti:

"Kanal İstanbul diyerek güzelim Trakya'yı ikiye bölüp parçalayacakalar. Trakya'nın bu bereketli topraklarına yapılan bu ihaneti kabul edecek miyiz? Trakya'nın bölünüp parçalanmasına razı gelecek miyiz? Bundan 100 yıl önce dedelerimizin, Trakya'nın Anadolu'dan ayrılıp parçalanmasına izin vermediğini hep beraber hatırlayalım. Biz o dedelerin torunları olarak topraklarımızın parçalanıp koparılmasına bugün izin verecek miyiz? Elbette vermeyeceğiz."

Öztrak, mart ayının sonunda yapılacak 37. Olağan Kurultay'ın ayrı bir önemi ve özelliğinin olduğunu vurgulayarak, "Bu kurultay, CHP'nin iktidara yürüyüş kurultayı olacak. Bu kurultayda partimizin iktidar kadrolarını seçeceğiz ve bu kutlu yürüyüşün Trakya ayağının ilk adımını Edirne kongresiyle atıyoruz." ifadelerini kullandı.

CHP Edirne Milletvekili Okan Gaytancıoğlu da CHP ailesinde sevgiyi ve saygıyı yeniden canlandırmak zorunda olduklarını belirterek, "Birbirimizi sevmek zorundayız, çalışmak zorundayız çünkü bizim rakibimiz iktidarda." dedi.

Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan ise seçim kampanyalarında görev almayanları eleştirdi.

Parti adayının etrafında görünmemek için gayret gösterenlerin, eleştirme haklarının olmadığını belirten Gürkan, "Geleceksin emek vereceksin, ter akıtacaksın, titreyeceksin. Boncuk boncuk terleyeceksin. O zaman beni de Faik Öztrak'ı da Genel Başkanı da il başkanını da eleştirmeye hakkın olacak." diye konuştu.

Kongreye bölge milletvekilleri, belediye başkanları ve partililer katıldı.

Kongrede mevcut İl Başkanı Fevzi Pekcanlı ile Serkan Liznak yarıştı.

520 delegeden 506'sının oy kullandığı seçimde Fevzi Pekcanlı 313 oy alırken, Serkan Liznak 193 oyda kaldı.

Bu sonuçla Pekcanlı, yeniden il başkanlığına seçildi.