CHP: Ekonomik Kriz ve Yoksulluk Artıyor - Son Dakika
CHP: Ekonomik Kriz ve Yoksulluk Artıyor

10.02.2026 11:45
CHP'li Bulut, halkın borç batağında olduğunu ve işsizlik ödeneği alanların sayısının azaldığını vurguladı.

(ANKARA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut, "Vatandaşların bankalara ve finans kuruluşlarına olan bireysel kredi ve kredi kartı borçları 6 trilyon 127 milyar liraya dayanmıştır... Ocak ayında 195 bin 576 kişi işsizlik ödeneği için başvurmuş, bunların yalnızca 83 bin 770'ine ödeme yapılmıştır. Yani başvuran her 100 kişiden 48'i işsiz ve tamamen gelirsiz bırakılmıştır. İktidar, pembe tablolar çizerek gerçekleri gizlemeye çalışsa da halk borç içindedir; işsizdir, yoksuldur ve çaresizdir. Halk icralarla boğuşurken, Saray saltanat sürmektedir" dedi.

CHP Medya ve Halkla İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut, sosyal medya hesabından "Milyonlarca vatandaş borç içinde" başlığıyla şu açıklamada bulundu:

"Kredi ve kredi kartı borçları 6 trilyon 127 milyar liraya dayandı"

"Türkiye, tarihinin en ağır ekonomik ve sosyal yıkımlarından birini yaşamaktadır. Milyonlarca vatandaş, iktidarın yanlış ve ısrarcı ekonomi politikaları nedeniyle borç batağına, işsizliğe ve yoksulluğa mahküm edilmiştir. Vatandaşların bankalara ve finans kuruluşlarına olan bireysel kredi ve kredi kartı borçları 6 trilyon 127 milyar liraya dayanmıştır. Halk artık geçinmek için değil, hayatta kalabilmek, temel ihtiyaçlarını karşılayabilmek için borçlanmaktadır. Geçtiğimiz yıl 1 milyon 285 bin kişi kredi, 1 milyon 626 bin kişi kredi kartı borcunu ödeyemediği için icralık olmuştur. Her gün binlerce eve icra kağıdı girmekte, aileler ekonomik çaresizlik nedeniyle dağılmaktadır. Bu, açık bir ekonomik çöküş ve sosyal felaket tablosudur."

"Halk icralarla boğuşurken, Saray saltanat sürmekte"

Ocak ayında 195 bin 576 kişi işsizlik ödeneği için başvurmuş, bunların yalnızca 83 bin 770'ine ödeme yapılmıştır. Yani başvuran her 100 kişiden 48'i işsiz ve tamamen gelirsiz bırakılmıştır. İktidar, pembe tablolar çizerek gerçekleri gizlemeye çalışsa da halk borç içindedir; işsizdir, yoksuldur ve çaresizdir. Bu tablo, yönetim beceriksizliğinin ve ekonomi politikalarındaki iflasın açık ilanıdır. Halk borç ve yoksulluk içinde kıvranırken bu ülkenin kaynakları Saray'ın bir avuç yandaşı için harcanmaktadır. Halk icralarla boğuşurken, Saray saltanat sürmektedir. Halkı yoksulluğa, borca ve işsizliğe mahküm eden AK Parti'nin kara düzeni mutlaka değişecektir."

Kaynak: ANKA

Yoksulluk, Ekonomi, Finans, Güncel, Son Dakika

