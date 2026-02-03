CHP: Ekonomik Soykırım İfadesi

(ANKARA) - CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, Ocak ayı enflasyonunun yüzde 4,84 olarak açıklanması ile yeni yılda zam yapılan emekli aylığı ve asgari ücretin eridiğini belirterek, "Emekli aylıklarının yüzde 12,19, kamu çalışanlarının maaşının yüzde 18,6, asgari ücretin yüzde 27 zamlandığı bir dönemde kiraya yüzde 34 oranında zam yapılacak. Türkiye'de son bir yılda konutla ilgili harcamalarda yüzde 45,38 oranında artış yaşandı. Tüm bu tablo, Türkiye'de yaşanan ekonomik soykırımı açıkça ortaya koymaktadır" dedi.

CHP Grup Başkanvekili ve İstanbul Milletvekili Gökhan Günaydın, Ocak ayı enflasyon verileri üzerinden iktidarı eleştirdi. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Günaydın, "Emekli aylıkları ve kamu çalışanları ücretlerine yılbaşında yapılan zamma, geçen yılın kasım ve aralık ayları enflasyon oranları etki ediyor. Bu oranlar TÜİK tarafından yüzde 1'in altında açıklanmıştı. Hemen arkasından TÜİK Ocak ayı enflasyonunu yüzde 4,84 olarak açıkladı. Sadece bu durum dahi, emekli ve kamu çalışanlarının kesesinden çalınan aylık-ücret düzeyini, çoluk çocuğun yenilen hakkını hukukunu açıkça ortaya koyuyor" diye konuştu.

"Hamaset gerçekleri örtemiyor"

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yüzde 4.84 olarak açıklanan Ocak ayı enflasyonu ile işçi ve Bağ-Kur emeklilerinin aylıklarına yıl başında yapılan yüzde 12,19 oranındaki zammın yüzde 40 oranında eridiğini ifade eden Günaydın, şunları kaydetti:

"20 bin liraya çıkarılan en düşük emekli aylığının 968 lirası daha ilk aydan erimiştir. Kamu çalışanları ve emeklilerine toplu sözleşmeye göre enflasyon farkından ayrı olarak yapılan yüzde 11 oranındaki zammın ise neredeyse yarısı daha ilk ayda erimiş oldu. Asgari ücretin 1360 lirası daha ilk ayda eridi. TÜİK'e göre ocakta gıda fiyatları yüzde 6,59 arttı, füze gibi fırlamaya devam etti. Kira artışı ise Ocak 2026 sonu itibariyle yenilenecek kira kontratları için yüzde 33,98 olarak hesaplandı. Emekli aylıklarının yüzde 12,19, kamu çalışanlarının maaşının yüzde 18,6, asgari ücretin yüzde 27 zamlandığı bir dönemde kiraya yüzde 34 oranında zam yapılacak. Türkiye'de son bir yılda konutla ilgili harcamalarda yüzde 45,38 oranında artış yaşandı. Tüm bu tablo, Türkiye'de yaşanan ekonomik soykırımı açıkça ortaya koymaktadır… Vatandaş barınamıyor, beslenemiyor, geçinemiyor. Dünyanın 20'inci büyük ekonomisinde 30 milyon insan açlık sınırının altında yaşıyor. Hamaset gerçekleri örtemiyor."