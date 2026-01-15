CHP Emekliler İçin Meclis'te Nöbet Tutuyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

CHP Emekliler İçin Meclis'te Nöbet Tutuyor

15.01.2026 02:57
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

CHP, emekli maaşlarının artırılması için TBMM'de 'Meclis'i terk etmeme' eylemiyle nöbet tutuyor.

(ANKARA)- CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, TBMM Genel Kurulu'nda emekli maaşlarının artırılması amacıyla CHP'li milletvekillerinin sürdürdüğü "Meclis'i terk etmeme" eylemi devam ederken yaptığı açıklamada, "Milyonlarca emeklimiz için sabaha kadar Cumhuriyet Halk Partisi grubu nöbet tutacak. Emekli için adalet istiyoruz. Daha iyi bir gelir, maaş istiyoruz"  dedi.

CHP milletvekillerinin TBMM Genel Kurulu'nda asgari ücretin 39 bin lira olması ve en düşük emekli aylığının da bu seviyeye yükseltilmesi amacıyla başlattığı "Meclis'i terk etmeme" eylemi yedinci gününde devam ediyor.

CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, partisinin eylemini sürdürdüğü beraberindeki milletvekilleri ile birlikte sosyal medya hesabından bir video paylaştı. Başarır, partisinin sürdürdüğü eyleme ilişkin şöyle konuştu:

"Gece 01.15, Meclis'i kapattık. Ama tabii ki işimiz bitmedi. Nöbetimiz devam ediyor. Milyonlarca emeklimiz için sabaha kadar Cumhuriyet Halk Partisi grubu nöbet tutacak. Emekli için adalet istiyoruz. Daha iyi bir gelir, maaş istiyoruz. Bu yüzden buradayız. Milyonlarca emekli en düşük emekli maaşında, diğer emekli maaşlarında adil bir şekilde belirlenmesini istiyoruz. Bu mücadele devam edecek. Cumhuriyet Halk Partisi 86 milyon için bu Meclis'i bekleyecek.

Kaynak: ANKA

Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel CHP Emekliler İçin Meclis'te Nöbet Tutuyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Trump: İran’da göstericiler asılmaya başlarsa çok sert önlemler alırız Trump: İran'da göstericiler asılmaya başlarsa çok sert önlemler alırız
Grönlandlı Bakan Nathanielsen: Amerikalı olmaya hiç niyetimiz yok Grönlandlı Bakan Nathanielsen: Amerikalı olmaya hiç niyetimiz yok
Suriye: Aranan suçlular ve eski rejim unsurları terör örgütü YPGSDG saflarında Suriye: Aranan suçlular ve eski rejim unsurları terör örgütü YPG/SDG saflarında
Körfez ülkelerinden İran hamlesi Trump’ı açık açık uyardılar Körfez ülkelerinden İran hamlesi! Trump'ı açık açık uyardılar
ABD’li komutandan Halep mesajı Tarafını açıkça ilan etti ABD'li komutandan Halep mesajı! Tarafını açıkça ilan etti
Alkollü sürücü polise dakikalarca dil döktü: Ben polis olacak adamım, boyum da uzun Alkollü sürücü polise dakikalarca dil döktü: Ben polis olacak adamım, boyum da uzun

23:41
Tedesco’dan Kante sorusuna bomba cevap
Tedesco'dan Kante sorusuna bomba cevap
23:12
Ülkelerden peş peşe İran kararları: Askeri üsler boşaltılıyor, uçuşlar askıya alındı
Ülkelerden peş peşe İran kararları: Askeri üsler boşaltılıyor, uçuşlar askıya alındı
22:52
Maç sonunda isim vererek açıkladılar: Fenerbahçe’ye geliyor
Maç sonunda isim vererek açıkladılar: Fenerbahçe'ye geliyor
22:29
31 şut, 3 direk, tek gol Fenerbahçe, Beyoğlu Yeni Çarşı’yı Talisca ile devirdi
31 şut, 3 direk, tek gol! Fenerbahçe, Beyoğlu Yeni Çarşı'yı Talisca ile devirdi
22:13
Danimarka Dışişleri Bakanı’ndan Grönland açıklaması: Kuzey Kutbu’nda yeni bir güvenlik durumu var
Danimarka Dışişleri Bakanı'ndan Grönland açıklaması: Kuzey Kutbu'nda yeni bir güvenlik durumu var
21:25
Yasak aşk iddiasında adı geçen voleybolcu, “Telefonunuzdaki en ünlü kim“ sorusuna İmamoğlu yanıtını vermiş
Yasak aşk iddiasında adı geçen voleybolcu, "Telefonunuzdaki en ünlü kim?" sorusuna İmamoğlu yanıtını vermiş
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.01.2026 04:34:08. #7.11#
SON DAKİKA: CHP Emekliler İçin Meclis'te Nöbet Tutuyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.