CHP Emekliler İçin Meclis'te Nöbet Tutuyor

(ANKARA)- CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, TBMM Genel Kurulu'nda emekli maaşlarının artırılması amacıyla CHP'li milletvekillerinin sürdürdüğü "Meclis'i terk etmeme" eylemi devam ederken yaptığı açıklamada, "Milyonlarca emeklimiz için sabaha kadar Cumhuriyet Halk Partisi grubu nöbet tutacak. Emekli için adalet istiyoruz. Daha iyi bir gelir, maaş istiyoruz" dedi.

CHP milletvekillerinin TBMM Genel Kurulu'nda asgari ücretin 39 bin lira olması ve en düşük emekli aylığının da bu seviyeye yükseltilmesi amacıyla başlattığı "Meclis'i terk etmeme" eylemi yedinci gününde devam ediyor.

CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, partisinin eylemini sürdürdüğü beraberindeki milletvekilleri ile birlikte sosyal medya hesabından bir video paylaştı. Başarır, partisinin sürdürdüğü eyleme ilişkin şöyle konuştu:

"Gece 01.15, Meclis'i kapattık. Ama tabii ki işimiz bitmedi. Nöbetimiz devam ediyor. Milyonlarca emeklimiz için sabaha kadar Cumhuriyet Halk Partisi grubu nöbet tutacak. Emekli için adalet istiyoruz. Daha iyi bir gelir, maaş istiyoruz. Bu yüzden buradayız. Milyonlarca emekli en düşük emekli maaşında, diğer emekli maaşlarında adil bir şekilde belirlenmesini istiyoruz. Bu mücadele devam edecek. Cumhuriyet Halk Partisi 86 milyon için bu Meclis'i bekleyecek.