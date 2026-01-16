CHP Emeklilerin Maaşlarını Eleştirdi - Son Dakika
CHP Emeklilerin Maaşlarını Eleştirdi

16.01.2026 14:42
Ulaş Karasu, emekli maaşlarının yetersizliğine ve yaşam koşullarına dikkat çekti.

(ANKARA) - CHP'nin "Emeklilerin Onurlu Yaşam Hakkı Buluşması"nda konuşan CHP Genel Başkan Yardımcısı Ulaş Karasu, soğuktan korunmak için bindiği otomobilde çıkan yangın sonucu hayatını kaybeden Cemal Ertürk'ü hatırlatarak, "Cemal amca gibi kaderine terk edilmek istenen tüm emeklilerin hesabı gün gelecek sorulacaktır. Hiç utanmadan, sıkılmadan en düşük emekli maaşını 20 bin lira olarak belirlediler. Emeklilerimizin en düşük maaşının en azından asgari ücret olmasını istedik. Bunu da kabul etmediler. Bu teklif daha Meclis Genel Kurulu'na gelecek. Emekli maaşları artık bir zam meselesi değildir. Bu bir vicdan, bir onur meselesidir" dedi.

CHP'nin "Söz Emeklilerin" başlığı altında organize ettiği "Emeklilerin Onurlu Yaşam Hakkı Buluşması" Parti Genel Merkezi'nde düzenlendi.

Etkinlikte konuşan CHP Genel Başkan Yardımcısı Ulaş Karasu, "Bugün açlık sınırının altında yaşamaya mahküm edilen milyonların hakkına, hukukuna sahip çıkmak için buradayız" diyerek, emekli aylıklarına yapılan zamlara tepki gösterdi. Karasu, "Utanmadan, sıkılmadan, çocuklarına, torunlarına veremedikleri bin lirayı emekliye zam diye müjdeleyenlere karşı sözümüz olduğu için buradayız" ifadelerini kullandı.

Emeklilerin yıllarca çalışarak insan onuruna yakışır bir yaşam hayal ettiğini vurgulayan Karasu, "Bu ülkede emeklilerimizin yalnızca gelirleri değil, hayalleri de elinden alınmış" dedi. Karasu, "Omuz omuza, yan yana, birlikte mücadele ederek o hayallerin hepsini geri alacağız" diye konuştu.

Avrupa'daki emeklilerle Türkiye'deki emeklilerin yaşam koşullarını karşılaştıran Karasu, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) verilerine işaret ederek, "Bugün Türkiye'de 2 milyon 165 bin emekli sosyal güvenlik destek primiyle çalışıyor" dedi. İŞKUR verilerine göre 2025 yılında 55 yaş üstü 93 bin 559 kişinin iş beklediğini, bunların 25 bin 946'sının 60 yaşın üzerinde olduğunu kaydeden Karasu, emeklilik çağında olmasına rağmen çalışan 42 bin kişinin işten çıkarıldığını söyledi.

"Başka bir Türkiye mümkün ve o gelecek sizlerle mümkün"

İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Meclisi verilerine de değinen Karasu, "2025 yılında 50-64 yaş arasında 558 işçi, 65 yaş üstünde 26 işçi çalışırken hayatını kaybetti" dedi. Bu verilerin her birinin "bir hayat, bir emek, bir utanç tablosu" olduğunu söyleyen Karasu, soğuktan korunmak için bindiği otomobilde çıkan yangın sonucu hayatını kaybeden 66 yaşındaki Cemal Ertürk'ü hatırlattı. Karasu, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Cemal amca gibi kaderine terk edilmek istenen tüm emeklilerin hesabı gün gelecek sorulacaktır. Değerli büyüklerim, hiç utanmadan, sıkılmadan en düşük emekli maaşını 20 bin lira olarak belirlediler. Emeklilerimizin en düşük maaşının en azından asgari ücret olmasını istedik. Bunu da kabul etmediler. Bu teklif daha Meclis Genel Kurulu'na gelecek. Emekli maaşları artık bir zam meselesi değildir. Bu bir vicdan, bir onur meselesidir.

İşte o nedenle bugün burada yalnızca 'geçinemiyoruz' diyenler yok. Bugün burada güven, güvence, huzur, toplumsal barış ve onurlu bir gelecek isteyenler var. Bizler bu hayali gerçeğe dönüştürmek için buradayız. Cumhuriyet Halk Partisi olarak Sayın Genel Başkanımız Özgür Özel'in açtığı bu yolda, emek bürolarımızla Türkiye'nin 81 ilinde emeklilerimizin omuz başında olacağız. Her eylemde, her sözde, her mücadelede yanınızda olacağız. Aynı havayı soluyacak, aynı hayatı paylaşacağız. Başka bir Türkiye mümkün, başka bir gelecek mümkün ve o gelecek sizlerle mümkün. Bugüne kadar hep yanımızda oldunuz. Biz de sizi asla yalnız bırakmayacağız."

