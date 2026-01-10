CHP, Emeklilerin Sesini Yükseltiyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

CHP, Emeklilerin Sesini Yükseltiyor

10.01.2026 09:42
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

CHP milletvekilleri, asgari ücret ve emekli aylıklarının artırılması için Meclis'te eylemde.

(ANKARA) - CHP Ankara Milletvekili Umut Akdoğan, partisinin "Meclis'i terk etmeme" eyleminin devam ettiğini belirterek, "Emeklilerin sesini, tüm Türkiye'de daha yüksek bir şekilde duyuracağız" ifadesini kullandı.

CHP milletvekilleri, TBMM Genel Kurulu'nda asgari ücretin 39 bin liraya çıkartılması ve en düşük emekli aylığının da bu düzeye yükseltilmesi amacıyla "Meclis'i terk etmeme" eylemi devam ediyor.

CHP Ankara Milletvekili Umut Akdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı videolu paylaşımda, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in bugün kendilerini ziyaret edeceğini belirterek, "Emeklilerin sesini, tüm Türkiye'de daha yüksek bir şekilde duyuracağız" dedi. Akdoğan, saat 10.00'da nöbeti diğer milletvekillerine devredeceklerini söyledi.

Beker: "Artık sesinizi yükseltme zamanınız geldi"

CHP Ankara Milletvekili Adnan Beker de, "Tüm emeklilerimiz de bu sese kulak versin. Kendileri de artık ses duyursunlar. Sadece bizlere pazarda, caddede, sokakta biz onlarla selamlaştığımızda inanın ki içimiz burkuluyor, konuşamıyoruz. İktidar milletvekillerine bize söylediklerini söylesinler. Onlar da artık bu seslerini yükseltsinler. Çünkü biz onların durumunu biliyoruz. Onlar için de sabah 6.30'da Meclis'teyiz. Milletvekillerimizle beraber nöbetteyiz. Onun için diyorum ki emekli abilerimize, kardeşlerimize, artık sesinizi yükseltme zamanınız geldi" dedi.

Kaynak: ANKA

Asgari Ücret, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel CHP, Emeklilerin Sesini Yükseltiyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Türkiye’nin “çay tiryakisi“ şehri belli oldu Karadeniz illerini solda sıfır bıraktı Türkiye'nin "çay tiryakisi" şehri belli oldu! Karadeniz illerini solda sıfır bıraktı
Yeni dokunulmazlık dosyaları Meclis’e sunuldu Aralarında Özgür Özel de var Yeni dokunulmazlık dosyaları Meclis'e sunuldu! Aralarında Özgür Özel de var
Fahiş aidatlara “dur“ diyecek düzenleme Meclis’e sunuldu Fahiş aidatlara "dur" diyecek düzenleme Meclis'e sunuldu
Devlet hastanesine sipariş götüren moto kurye gördüğü manzaraya isyan etti Devlet hastanesine sipariş götüren moto kurye gördüğü manzaraya isyan etti
Türkiye’den protestoların devam ettiği İran’a tüm uçuşlar iptal Türkiye'den protestoların devam ettiği İran'a tüm uçuşlar iptal
Kız isteme törenine damadın annesinin sözleri damga vurdu Kız isteme törenine damadın annesinin sözleri damga vurdu

10:03
5 ay süre verildi Yapmayanın iş yeri ruhsatı iptal edilecek
5 ay süre verildi! Yapmayanın iş yeri ruhsatı iptal edilecek
10:02
Bir gerginlik de Kuzey ile Güney Kore arasında: Ağır bedel ödeyecekler
Bir gerginlik de Kuzey ile Güney Kore arasında: Ağır bedel ödeyecekler
09:29
Halep YPG’den tamamen temizlendi
Halep YPG'den tamamen temizlendi
08:35
Ünlülere uyuşturucu operasyonu genişliyor Can Yaman da gözaltında
Ünlülere uyuşturucu operasyonu genişliyor! Can Yaman da gözaltında
07:53
Kuvvetli kar yağışı geliyor Meteoroloji uzmanından İstanbul Valisi’ne tatil çağrısı
Kuvvetli kar yağışı geliyor! Meteoroloji uzmanından İstanbul Valisi'ne tatil çağrısı
07:43
İran’daki gösterilerde ölü sayısı katlanarak artıyor
İran'daki gösterilerde ölü sayısı katlanarak artıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.01.2026 11:24:41. #7.11#
SON DAKİKA: CHP, Emeklilerin Sesini Yükseltiyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.