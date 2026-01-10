CHP, Emeklilerin Sesini Yükseltiyor

(ANKARA) - CHP Ankara Milletvekili Umut Akdoğan, partisinin "Meclis'i terk etmeme" eyleminin devam ettiğini belirterek, "Emeklilerin sesini, tüm Türkiye'de daha yüksek bir şekilde duyuracağız" ifadesini kullandı.

CHP milletvekilleri, TBMM Genel Kurulu'nda asgari ücretin 39 bin liraya çıkartılması ve en düşük emekli aylığının da bu düzeye yükseltilmesi amacıyla "Meclis'i terk etmeme" eylemi devam ediyor.

CHP Ankara Milletvekili Umut Akdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı videolu paylaşımda, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in bugün kendilerini ziyaret edeceğini belirterek, "Emeklilerin sesini, tüm Türkiye'de daha yüksek bir şekilde duyuracağız" dedi. Akdoğan, saat 10.00'da nöbeti diğer milletvekillerine devredeceklerini söyledi.

Beker: "Artık sesinizi yükseltme zamanınız geldi"

CHP Ankara Milletvekili Adnan Beker de, "Tüm emeklilerimiz de bu sese kulak versin. Kendileri de artık ses duyursunlar. Sadece bizlere pazarda, caddede, sokakta biz onlarla selamlaştığımızda inanın ki içimiz burkuluyor, konuşamıyoruz. İktidar milletvekillerine bize söylediklerini söylesinler. Onlar da artık bu seslerini yükseltsinler. Çünkü biz onların durumunu biliyoruz. Onlar için de sabah 6.30'da Meclis'teyiz. Milletvekillerimizle beraber nöbetteyiz. Onun için diyorum ki emekli abilerimize, kardeşlerimize, artık sesinizi yükseltme zamanınız geldi" dedi.