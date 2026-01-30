CHP, En Düşük Emekli Aylığı İçin İptal Başvurusunda Bulundu - Son Dakika
CHP, En Düşük Emekli Aylığı İçin İptal Başvurusunda Bulundu

30.01.2026 16:02
CHP, en düşük emekli aylığının 20 bin lira olmasını içeren kanunun iptali için Anayasa Mahkemesi'ne başvurdu.

CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, en düşük emekli aylığının 20 bin liraya çıkarılmasını da içeren kanunun iptali istemiyle Anayasa Mahkemesine başvuru yaptıklarını açıkladı.

Günaydın, CHP Karabük Milletvekili Cevdet Akay ile Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, en düşük emekli aylığının artırılmasını da içeren Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede (KHK) Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'un, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdiğini anımsattı.

Düzenlemeyle en düşük emekli aylığının 20 bin liraya çıkarıldığını hatırlatan Günaydın, milyonlarca emekliyi ilgilendiren kanun teklifinin yasalaşmaması için hem TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda hem de Genel Kurul aşamasında sonuna kadar direndiklerini, CHP'li milletvekilleri olarak iki hafta boyunca 24 saat Meclis'te nöbet tutarak konuyu ülke gündeminden düşürmemeye çalıştıklarını aktardı.

Tüm itirazlara rağmen düzenlemenin yasalaştığını söyleyen Günaydın, "Resmi Gazete'de yayımlanan bu düzenlemeyi TBMM Plan Bütçe Komisyonu üyemiz ve Karabük Milletvekilimiz Sayın Cevdet Akay bu sabah itibarıyla Anayasa Mahkemesine teslim etti. Biz bu yasanın iptalini ve yürürlüğünün durdurulmasını istiyoruz. Böylece idareye bu sefalet ücretinden vazgeçip tüm emekliler için insan onuruna yakışır bir maaş ve ücret düzeyini belirlemesi konusunda yeni bir fırsat vermeye gayret ediyoruz." diye konuştu.

Günaydın, başvurularının Anayasa Mahkemesi tarafından öncelikle ele alınmasını ve bir an önce iptal edilmesini talep ettiklerini belirtti.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'un Sivas programı sırasında yaptığı sosyal medya paylaşımına ilişkin eleştirilerde bulunan Günaydın, bazı yargı bürokratlarının Tunç ve AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler ile yaptığı yürüyüşe tepki gösterdi. Günaydın, "AKP milletvekili, AKP il başkanıyla karlar altında romantik görüntüler veren Adalet Bakanı'nın yönettiği HSK'den bir adalet çıkar mı?" diye sordu.

Günaydın, Aziz İhsan Aktaş suç örgütü soruşturması kapsamında 6'sı görevinden uzaklaştırılan 7 belediye başkanının da arasında bulunduğu 200 sanığın yargılandığı davanın görülmeye başlandığını anımsatarak, davanın siyasi saikle yürütüldüğünü ileri sürdü.

İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) bağlı çocuk etkinlik merkezinde istismar ve şiddet iddialarına yönelik değerlendirmede bulunan Günaydın, iddiaların kamuoyuna yansıdığı gibi olmadığını ve gerekli tahkikatların yapıldığını öne sürdü, İBB tarafından açılan çocuk etkinlik merkezlerinin kapatılması için algı çalışması yürütüldüğünü iddia etti.

Kaynak: AA

