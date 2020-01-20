CHP Erdemli İlçe Başkanlığına Mustafa Kılbaş seçildi - Son Dakika

İlçe başkanlığına seçilen Mustafa Kılbaş partililere hitaben yaptığı konuşmada, herkese teşekkür etti. - MERSİN

Seçimde 230 delegeden 228'i sandığa gitti. Başkanlık için yarışan 4 adaydan, 86 oy alan Mustafa Kılbaş ilçe başkanlığına seçildi. Başkan adaylarından mevcut başkan Ali Yardımcı 69, Musa Duran 65, Hidayet Özalp ise 6 oy aldı. 2 oy geçersiz sayılırken, 2 delegede oy kullanmadı.

Divan başkanlığını CHP Mersin Milletvekili Alpay Antmen'in yaptığı kongreyi milletvekillerinden Ali Mahir Başarır , Cengiz Gökçel , Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer ile CHP Mersin İl Başkanı Adil Aktay'da izledi.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

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