CHP Gaziantep İl Başkanı Açar'dan Gaziantep'in Düşman İşgalinden Kurtuluşunun 104'üncü Yıl Dönümü Mesajı

24.12.2025 17:43
CHP Gaziantep İl Başkanı Vakkas Açar, Gaziantep’in düşman işgalinden kurtuluşunun 104’üncü yıl dönümü dolayısıyla yayımladığı mesajda, “Antep direnişi, 11 ay boyunca hiçbir yerden destek almadan süren, ecdadımızın hürriyet, bağımsızlık, namus ve bayrak uğruna mücadele etmeyi, bu yolda seve seve şehit ve gazi olmayı seçtiği yokluklar içinde yazılan kurtuluş destanıdır” ifadelerini kullandı.

CHP Gaziantep İl Başkanı Vakkas Açar, kentin düşman işgalinden kurtuluşunun 104'üncü yıl dönümü dolayısıyla yayımladığı mesajda, şu ifadelere yer verdi:

"Bu öyle bir direniş ki Şahinbeylerin, Şehitkamillerin, Karayılanların, Özdemir Bey'lerin ve daha nice kahramanların öncülüğünde dışarıdan hiçbir yardım ve destek almadan 11 ay boyunca yedi düvele meydan okumuş düşman karşısında dimdik duran bir milletin direnişidir. Nüfusunun dörtte birini şehit verdiği bu onurlu mücadele dünyada bağımsızlığımızın sembollerinden olan büyük bir gurur tablosudur.

Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün, Gazianteplilerin verdiği mücadeleden dolayı, 'Ben nasıl Anteplilerin gözlerinden öpmeyeyim, Antepliler yalnız Antep'i değil, Anadolu'yu da kurtardılar. Milli Müdafaa'da öncü oldular' diyerek Gaziantep'i örnek göstermesi bizler için büyük bir gurur vesilesidir.

Şanlı ecdadımız Antep savunmasında, 'Ölürsem şehit, kalırsam gazi olurum' diyerek, tüm yokluklara ve imkansızlıklara rağmen büyük bir direniş göstermiş ve şehrimizi düşman işgalinden kurtarmıştır. Ecdadımızdan aldığımız güç ve kararlılıkla çok çalışarak ülkemizi geleceğe taşıyacak, bilim, kültür, sanat, spor, ekonomi gibi her alanda gelişip büyümesini sağlayarak, vatanımız için gerektiğinde canımızı vermeye de hazırız.

Bu vesileyle 25 Aralık Gaziantep'in düşman işgalinden kurtuluşunun 104'üncü yılını kutluyor, ay yıldızlı bayrağımız altında özgürce yaşamamızı sağlayan başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, aziz şehitlerimizi rahmet ve saygı, kahraman gazilerimizi minnetle anıyorum."

Kaynak: ANKA

Yerel Haberler, Vakkas Açar, Gaziantep, Hürriyet, Kültür, Güncel, Son Dakika

