Bakan Kurum'un tartışma yaratan TOKİ paylaşımına bir tepki de CHP'den geldi: Tam bir "ekmek bulamıyorlarsa pasta yesinler" vakası - Son Dakika
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Bakan Kurum'un tartışma yaratan TOKİ paylaşımına bir tepki de CHP'den geldi: Tam bir "ekmek bulamıyorlarsa pasta yesinler" vakası

09.09.2022 10:53

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un sosyal medya hesabından paylaştığı, öğrencilere ev satın alma konusunda seslenen videoya tepkiler artıyor. "Kiralık eve çıkmaktansa TOKİ'den ev aldık" ifadelerine yer veren bir öğrencinin yer aldığı videoya dair açıklamada bulunan CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökçe Gökçen, "her zaman daha da kötü bir sürprizle karşımıza çıkabiliyorlar" dedi. Gökçen, "Bu tam bir 'ekmek bulamıyorlarsa pasta yesinler' vakasıdır" diyerek paylaşıma tepki gösterdi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, sosyal medya hesabından bir üniversite öğrencisinin öğrenimi sırasında TOKİ'den ev satın aldığını anlattığı bir video yayınladı. Bu video kullanıcıları ikiye bölerken, paylaşıma bir tepki de CHP kanadından geldi.

"İKTİDAR HER ZAMAN DAHA KÖTÜ BİR SÜRPRİZLER KARŞIMIZA ÇIKIYOR"

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökçe Gökçen, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın gençlere seslenmek için yayınladığı bir videoya ilişkin, "Bu tam bir 'ekmek bulamıyorlarsa pasta yesinler' vakasıdır" yorumunu yaptı.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökçe Gökçen; Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın gençlere seslenmek için yayınladığı bir videoya ilişkin yazılı basın açıklaması yaptı. Gökçen'in açıklaması şöyle:

"Bakan Murat Kurum, gençlere seslenerek videodaki Mehmet Ali kardeşimize kulak vermemizi söylüyor. Gençlerin yurt bulamadığı, binbir gayretle kiralık ev aradığı, ev bulamayıp okula gelememekten korktuğu bir dönemde ben de merak edip izledim. İktidarın şu konuda hakkını teslim etmek lazım: her zaman daha da kötü bir sürprizle karşımıza çıkabiliyorlar.

"ÖĞRENCİYE 'KİRALIK EV BULAMIYORSANIZ EV SATIN ALIN' DENİLİYOR"

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, bugün öğrenciye açıkça 'kiralık ev bulamıyorsanız evi satın alın' demektedir. Bu tam bir 'ekmek bulamıyorlarsa pasta yesinler' vakasıdır. Gençlerin otobüs bileti bulamadığı için memleketinde ailesini göremediği, dışarı çıkıp arkadaşlarıyla içeceği bir kahvenin bile hesabını yapmak zorunda olduğu, günde üç öğün yemenin lüks sayıldığı bir dönemde aklımızla alay ediyorlar.

"İKTİDARIMIZDA HALKLA DALGA GEÇEN REKLAMLARLA UĞRAŞMAK YERİNE YURT SORUNU ÇÖZÜLECEK"

20 yıldır yurt sorununu ısrarla çözmeyen anlayış, genç yoksulluğunu derinleştirmekte, gençleri bilinçli olarak tarikat ve cemaatlere muhtaç etmektedir. İktidarımızda gençlerin güvenle ve insanca koşullarda kalabileceği yurtları inşa edeceğiz. İktidarımızda TOKİ, bu tür halkla dalga geçen reklamlarla uğraşmak yerine yurt sorununu çözecek. Bir yıl içinde 2 ya da 3 kişilik odaları olan, internet, sıcak su ve güvenlik sorunu olmayan yurtlar inşa edeceğiz."

YORUMLAR
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Başkan Gürkan'dan Bakan Kurum'a ziyaret Başkan Gürkan'dan Bakan Kurum'a ziyaret
Kaynak: ANKA

Gökçe Gökçen, Murat Kurum, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bakan Kurum'un tartışma yaratan TOKİ paylaşımına bir tepki de CHP'den geldi: Tam bir 'ekmek bulamıyorlarsa pasta yesinler' vakası - Son Dakika

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