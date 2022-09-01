Kılıçdaroğlu: Görüşü, Kimliği Ne Olursa Olsun Herkesi Kucaklayacağız… Huzur ve Barış İçinde Yaşayacağımız Bir Türkiye'yi İnşa Edeceğiz - Son Dakika
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Kılıçdaroğlu: Görüşü, Kimliği Ne Olursa Olsun Herkesi Kucaklayacağız… Huzur ve Barış İçinde Yaşayacağımız Bir Türkiye'yi İnşa Edeceğiz

01.09.2022 19:26
Kılıçdaroğlu: Görüşü, Kimliği Ne Olursa Olsun Herkesi Kucaklayacağız… Huzur ve Barış İçinde Yaşayacağımız Bir Türkiye'yi İnşa Edeceğiz

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 1 Eylül Dünya Barış Günü dolayısıyla “Yaşamak bir ağaç gibi tek ve hür ve bir orman gibi kardeşçesine, bu hasret bizim...’  Sözüm var; görüşü, kimliği ne olursa olsun herkesi kucaklayacağız, toplumsal barışı sağlayacağız, huzur ve barış içinde yaşayacağımız bir Türkiye’yi inşa edeceğiz” mesajını paylaştı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 1 Eylül Dünya Barış Günü dolayısıyla "Yaşamak bir ağaç gibi tek ve hür ve bir orman gibi kardeşçesine, bu hasret bizim...'  Sözüm var; görüşü, kimliği ne olursa olsun herkesi kucaklayacağız, toplumsal barışı sağlayacağız, huzur ve barış içinde yaşayacağımız bir Türkiye'yi inşa edeceğiz" mesajını paylaştı.

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, 1 Eylül Dünya Barış Günü dolayısıyla bir mesaj yayınladı. Kılıçdaroğlu'nun sosyal medya hesabından yayınladığı mesaj şöyle:

"Yaşamak bir ağaç gibi tek ve hür ve bir orman gibi kardeşçesine, bu hasret bizim...' Sözüm var; görüşü, kimliği ne olursa olsun herkesi kucaklayacağız, toplumsal barışı sağlayacağız, huzur ve barış içinde yaşayacağımız bir Türkiye'yi inşa edeceğiz. 1 Eylül Dünya Barış Günü."

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Kaynak: ANKA

Kemal Kılıçdaroğlu, Dünya Barış Günü, Türkiye, Eylül, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kılıçdaroğlu: Görüşü, Kimliği Ne Olursa Olsun Herkesi Kucaklayacağız… Huzur ve Barış İçinde Yaşayacağımız Bir Türkiye'yi İnşa Edeceğiz - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kılıçdaroğlu: Görüşü, Kimliği Ne Olursa Olsun Herkesi Kucaklayacağız… Huzur ve Barış İçinde Yaşayacağımız Bir Türkiye'yi İnşa Edeceğiz - Son Dakika
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