Kılıçdaroğlu: Görüşü, Kimliği Ne Olursa Olsun Herkesi Kucaklayacağız… Huzur ve Barış İçinde Yaşayacağımız Bir Türkiye'yi İnşa Edeceğiz

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 1 Eylül Dünya Barış Günü dolayısıyla "Yaşamak bir ağaç gibi tek ve hür ve bir orman gibi kardeşçesine, bu hasret bizim...' Sözüm var; görüşü, kimliği ne olursa olsun herkesi kucaklayacağız, toplumsal barışı sağlayacağız, huzur ve barış içinde yaşayacağımız bir Türkiye'yi inşa edeceğiz" mesajını paylaştı.

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, 1 Eylül Dünya Barış Günü dolayısıyla bir mesaj yayınladı. Kılıçdaroğlu'nun sosyal medya hesabından yayınladığı mesaj şöyle:

"Yaşamak bir ağaç gibi tek ve hür ve bir orman gibi kardeşçesine, bu hasret bizim...' Sözüm var; görüşü, kimliği ne olursa olsun herkesi kucaklayacağız, toplumsal barışı sağlayacağız, huzur ve barış içinde yaşayacağımız bir Türkiye'yi inşa edeceğiz. 1 Eylül Dünya Barış Günü."