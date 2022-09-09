Kılıçdaroğlu: İzmir'in Düşman İşgalinden Kurtuluşunun 100. Yılını Kutluyor, Güzel İzmir Halkını Saygı ve Sevgiyle Selamlıyorum

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, " İzmir'in düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yılını kutluyor, başta Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere kurtuluş mücadelesi veren kahramanlarımızı saygı ve minnetle anıyorum. Kurtuluş yıl dönümü coşkusu yaşayan güzel İzmir halkını saygı ve sevgiyle selamlıyorum" dedi.

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, İzmir'in düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yıl dönümü dolayısıyla bir mesaj yayınladı. Kemal Kılıçdaroğlu'nun sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım şöyle:

"İzmir'in düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yılını kutluyor, başta Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere kurtuluş mücadelesi veren kahramanlarımızı saygı ve minnetle anıyorum. Kurtuluş yıl dönümü coşkusu yaşayan güzel İzmir halkını saygı ve sevgiyle selamlıyorum."