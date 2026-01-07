CHP Genel Başkanı Özel: "Tayyip Bey Normalleşemez, Çünkü Kavgadan Besleniyor" - Son Dakika
CHP Genel Başkanı Özel: "Tayyip Bey Normalleşemez, Çünkü Kavgadan Besleniyor"

07.01.2026 12:27
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, “2026’da enerjimizin çoğunu vatandaşa, yüzde 20’sini siyasilere ayırmayı düşünüyoruz. Mevcut siyasilerle konuşmanın, tartışmanın, atışmanın vatandaşın gözünde çok bir değeri kalmadı. Toplumu bu kadar germemek lazım. Tayyip Bey normalleşse biz normalleşiriz. Ama normalleşmezler çünkü bunlar kavgadan besleniyorlar” dedi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, dün partisinin grup toplantısının ardından TBMM'de bir grup gazetecinin sorularını yanıtladı.

"Normalleşmeden kastettiğiniz, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a karşı değil, AK Parti ve MHP tabanına karşı normalleşme mi?" sorusuna şu yanıtı verdi:

"Tabii tabii, onlara daha fazla gitmekten söz ediyoruz. Sandık görevlilerinin 120 bini 'Sandığım' uygulamasını indirdi, aktif kullanıcı haline geldi. Üyeleri de mobilize eden bir kampanya başlangıcı yapmak istiyoruz. CHP neler yapacağını, AK Parti ve MHP seçmenine de anlatacak. 'CHP artık bize gelecekmiş. Tayyip Bey ile kavgasında bizi taraf görmüyormuş' hissini yaşamalılar. Vatandaş, 'Biz bu kadar sıkıntı çekiyoruz, bunlar kavga ediyorlar' diye düşünüyor. Biz 2026'da enerjimizin çoğunu vatandaşa, yüzde 20'sini siyasilere ayırmayı düşünüyoruz. Mevcut siyasilerle konuşmanın, tartışmanın, atışmanın vatandaşın gözünde çok bir değeri kalmadı. Toplumu bu kadar germemek lazım. Bir partinin oy vereni olmak, sempatizanı olmak var ama Türkiye'de geçmişte kimse kimseye bu kadar tahammülsüz değildi. Herkes birbirine tahammül ediyordu. Öyle bir hale geldi ki yaptıklarına insan tahammül edemiyor."

Özel, "Erdoğan ile normalleşme ihtimali var mı?" sorusuna karşılık, "Tayyip Bey normalleşse biz normalleşiriz. Ama normalleşmezler çünkü bunlar kavgadan besleniyorlar" diye konuştu.

"Tekil hedeflere boykot yapacağız"

19 Mart 2025'te, Saraçhane'de ilan edilen boykot listesinin sıfırlandığını, 2026'da yeni bir sayfa açtıklarını grup toplantısında açıklayan Özel, konuya ilişkin, "Boykotların tamamını sıfırladık, yeni bir sayfa açtık. Bundan sonra yeniden izleyeceğiz ve değerlendireceğiz. İftira atanlar, yalan yayıncılık yapanlar, muhalefetin sesini kesenler olursa daha tekil hedeflere boykot yapacağız" dedi.

"Seçim yılı gibi çalışacağız"

"2026'nın seçim yılı olacak diyorsunuz ama bu asgari ücretle seçim zor görünüyor, seçim yaparlar mı?" sorusuna da "Bu ücretlerle geçim olmaz, geçim olmazsa seçim olmak zorunda. Biz sonuna kadar seçimi zorlayacağız. Seçim yılı gibi çalışacağız" yanıtını verdi.

"Siyaset bu kadar zıtlık kaldırmıyor"

Özel, Venezuela Devlet Başkanı Maduro'nun ABD tarafından yakalanmasına, "haydutluk" denilmesi konusunda, "Bahçeli ile tam örtüştük" değerlendirmesinde bulundu. Özgür Özel, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin, Maduro operasyonunu 15 Temmuz'a benzetmesi konusunda da "Doğru söylüyor. Onun da arkasında Amerika vardı. Bunu da Amerika yaptı. MHP ile AK Parti'nin arası açılacak diye bir beklentim yok ama siyasetin bunun gibi belli noktalarda birleşmesinde fayda var. Bu kadar zıtlık kaldırmıyor" ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA

