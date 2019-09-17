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CHP heyeti, Başkan Fındıkoğlu'nu ziyaret etti

45 dakika önce

Kastamonu Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Oğuz Fındıkoğlu, Cumhuriyet Halk Partisi milletvekillerinden oluşan heyeti makamında konuk etti.

CHP heyeti, Başkan Fındıkoğlu'nu ziyaret etti, System.String[]

Kastamonu Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Oğuz Fındıkoğlu, Cumhuriyet Halk Partisi milletvekillerinden oluşan heyeti makamında konuk etti.


CHP Kastamonu Milletvekili Hasan Baltacı, İzmir Milletvekili ve CHP Parti Meclisi Üyesi Mehmet Ali Çelebi, İzmir Milletvekili Sevda Erdankılıç, Genel Başkan Başdanışmanı ve Burdur Milletvekili Mehmet Göker, Muğla Milletvekili Süleyman Girgin, CHP Kastamonu İl Başkanı Hikmet Erbilgin ve Yönetim Kurulu üyeleri, Kastamonu Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Oğuz Fındıkoğlu'nu ziyaret etti. Yönetim Kurulu Başkanı Oğuz Fındıkoglu ve Yönetim Kurulu üyelerince karşılanan CHP'li heyet ile Kastamonu ekonomisi ve ülke gündemi hakkında görüş alışverişinde bulunuldu. - KASTAMONU

Cumhuriyet Halk Partisi, Kastamonu, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 17.09.2019 08:36 Kaynak: İHA
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