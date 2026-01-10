CHP İl Başkanları Toplantısı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel başkanlığında İl Başkanları Toplantısı gerçekleştirildi.
CHP Genel Merkezi'nde düzenlenen toplantı, basına kapalı yaklaşık 7 saat sürdü.
Parti kaynaklarından edinilen bilgiye göre toplantıda, 2025 yılının değerlendirmesi yapıldı ve 2026 yılının "yol haritası" belirlendi.
Ayrıca sahada yapılacak çalışmalar görüşüldü, il başkanlarının görüş ve önerileri ele alındı.
