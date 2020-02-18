CHP İl Yönetiminde görev dağılımı yapıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel CHP İl Yönetiminde görev dağılımı yapıldı - Son Dakika

CHP İl Yönetiminde görev dağılımı yapıldı

6 saat önce

CHP Karabük İl Kongresinin ardından İl Başkanı Abdullah Çakır başkanlığında görev dağılımı yapıldı.

CHP İl Yönetiminde görev dağılımı yapıldı, System.String[]

CHP Karabük İl Kongresinin ardından İl Başkanı Abdullah Çakır başkanlığında görev dağılımı yapıldı.


CHP Karabük İl Başkanlığının 9 Şubat Pazar günü yapılan 37. İl Kongresinin ardından görev dağılımı yapıldı. Parti binasında yapılan toplantıda, İl Sekreterliğine Erdoğan Terzioğlu, İl Saymanlığına Vedat Yaşar, İl Eğitim Sorumluluğuna İsmail Timar, İl Bilişim Sorumluluğuna Satı Acar, İl Başkan Vekilliğine Birol Sesver, İl Hukuktan Sorumlu Başkan Yardımcılığına Hasan Öztürk, Örgütten Sorumlu Başkan Yardımcılığına Kazım Ölmez, Çevre ve Doğadan Sorumlu Başkan Yardımcılığına Celal Dörttepe getirildi.


Murat Bölek'in Sivil Toplum ve Sendikalardan Sorumlu Başkan Yardımcılığına getirildiği ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:


"Basından Sorumlu Başkan Yardımcılığına Fahri Elieyioğlu, Emeklilerden Sorumlu Başkan Yardımcılığına Muzaffer Kebeli, Sosyal Politikalardan Sorumlu Başkan Yardımcılığına Yasemin Özyıldırım ve Ceren Nur Sevgen, Kadın Örgütlenmesinden Sorumlu Başkan yardımcılıklarına Yasemin Güner, Seyhan Dikbaş, Muhtarlardan Sorumlu Başkan Yardımcılığına Erdoğan Yeltepe, Spordan Sorumlu Başkan Yardımcılığına Hamza Çayır, Yenice Sorumlusu Hayrettin Cebecioğlu, Oktay Karadayı, Safranbolu Sorumlusu Feyza Şimşek getirildiler."


Çakır, göreve seçilenlere başarılar diledi.


Göreve seçilenlerin bazılarıyla daha önce aynı yönetimlerde görev yaptıklarını ifade eden Çakır, "Aramıza yeni katılan arkadaşlarımız var. Onlara da hoş geldiniz diyorum. Bizi zorlu bir görev bekliyor. Hep birlikte partimizin başarısı için çalışacağız" dedi. - KARABÜK

Cumhuriyet Halk Partisi, Abdullah Çakır, Karabük, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.02.2020 10:39 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Kılıçdaroğlu'ndan İYİ Parti'deki istifalarla ilgili talimat: Görüş bildirmeyin
Avukatıyla aralarında geçen tazminat diyaloğunu anlatan Kılıçdaroğlu'nun sözleri ayakta alkışlandı Besteci Tınay, kendisine sözlü tacizde bulunan müzisyeni ifşa etti İş Bankası Genel Müdürü Bali'den CHP hisselerine ilişkin açıklama

Son Dakika Haberleri
15:58 Tuvana Türkay, Ağır Romantik filminin galasında yaptığı gafla Onur Tuna'ya gönderme yaptı
15:41 Olaylı evlilik sona erdi! Ünlü çift nihayet boşandı
15:16 Gezi Parkı olaylarına ilişkin davada 7 firari sanığın dosyası ayrıldı
14:47 Besteci Tınay, kendisine sözlü tacizde bulunan müzisyeni ifşa etti
11:54 Alegori'nin yeni klibi "Senden sonra" tüm dijital platformlarda!

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.02.2020 17:06:44. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: CHP İl Yönetiminde görev dağılımı yapıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]