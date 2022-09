Atila Sertel'den Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'ya: "Niçin Okullara Arapça Metin Gönderiyorsunuz?"

CHP İzmir Milletvekili Atila Sertel, Sağlık Bakanlığı tarafından birinci sınıf öğrencileri için "İşitme tarama uygulaması" duyurusunun okullara Türkçe'nin yanı sıra Arapça metinle yapılmasına tepki gösterdi. Sertel, "Arapça metin niye gönderiliyor bunu anlamak mümkün değil. Bunu Sağlık Bakanı'na soruyorum. Niçin Arapça metni okullara gönderiyorsunuz?" diye konuştu.

CHP İzmir Milletvekili Atila Sertel, sosyal medya hesabından işitme tarama duyurularının Türkçe ve Arapça metninin görüntüsü paylaştı. İşitme tarama uygulaması için Sağlık Bakanlığı'nı tebrik eden Sertel, gönderilen Arapça metin dolayısıyla Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'yı eleştirdi. Sertel, ANKA Haber Ajansı'na şunları söyledi:

"Sağlık Bakanlığı, her yıl olduğu gibi bu yıl da ilkokul birinci sınıf öğrencilerine kulakta işitme engeli olup olmadığına ilişkin bir test uyguluyor. Odyometri cihazı ile de işitme kaybını önlemeye çalışıyor. Türkiye'de her yıl 1 milyon 300 bin bebek doğuyor. Bu bebeklerin binde 2 ya da 3'ünde işitme engeli görülüyor. Bunu önlemek isteyen Milli Eğitim Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı birlikte çalışarak öğrenmekte önemli olan işitme sorununu önlemek için çocuklarımıza test uyguluyor. Bunun için tebrik ediyorum. Çok doğru yapıyorlar. Çocuklar için çok yararlı işler yaptığı gerçeği ortada. Ancak Sağlık Bakanlığı'nın, Milli Eğitim Bakanlığı aracılığıyla milli eğitim müdürlüklerine gönderdiği genelgede Türkçe metnin yanı sıra Arapça metin de var. Her şey tamam, Türkçe tamam anlaşılır ama Arapça metin niye gönderiliyor bunu anlamak mümkün değil. Bunu Sağlık Bakanı'na soruyorum. Niçin Arapça metni okullara gönderiyorsunuz? Milli Eğitim Bakanlığı bu metni niçin tüm okullara Arapça olarak gönderiyor? Bunun açıklamasını bekliyorum."